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Spor UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta zamanı! 18 maç oynanacak
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta zamanı! 18 maç oynanacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta zamanı! 18 maç oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak. Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak.

Organizasyonda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace ile Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-NEC Nijmegen (Hollanda)

19.45 Ararat-Armenia (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda)

19.45 Ferencvaros (Macaristan)-Torreense (Portekiz)

19.45 Juventus (İtalya)-Rennes (Fransa)

19.45 Lech Poznan (Polonya)-Sunderland (İngiltere)

19.45 OFI (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

19.45 Sturm Graz (Avusturya)-Olimpik Marsilya (Fransa)

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-HB Sheva (İsrail)

22.00 Beşiktaş-Crystal Palace (İngiltere)

22.00 Bournemouth (İngiltere)-Milan (İtalya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Celta Vigo (İspanya)

22.00 Hoffenheim (Almanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Jagiellonia (Polonya)-Anderlecht (Belçika)

22.00 Lillestrom (Norveç)-Real Sociedad (İspanya)

22.00 Celje (Slovenya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Benfica (Portekiz)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Levski Sofya (Bulgaristan)

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