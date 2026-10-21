Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!
Türkiye'nin internet alışkanlıkları illere göre değişiklikler gösterebiliyor. Peki 2025 yılında vatandaşlar Google'da en çok hangi kelimeleri aradı? İşte illere göre arama sonuçları...
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Türkiye'nin internet alışkanlıkları illere göre değişiklikler gösterebiliyor. Peki 2025 yılında vatandaşlar Google'da en çok hangi kelimeleri aradı? İşte illere göre arama sonuçları...
Aynı ülkede yaşayan milyonlarca insanın merak ettikleri, yaşadıkları şehre göre nasıl değişiyor veya aynı oluyor? Bazı illerde öne çıkan aramalar diğer şehirlerden ayrılırken ortaya çıkan sonuçlar da Türkiye’nin dijital dünyadaki ilgi haritasını gözler önüne seriyor.
Peki, hangi şehirde hangi konu daha fazla arandı? Türkiye’nin 81 ilinde 2025 yılının Google arama verileri nasıl bir tablo ortaya koyuyor?
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ARALIK 2025/ derleyen: haber7
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