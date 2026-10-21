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Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

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Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

Türkiye'nin internet alışkanlıkları illere göre değişiklikler gösterebiliyor. Peki 2025 yılında vatandaşlar Google'da en çok hangi kelimeleri aradı? İşte illere göre arama sonuçları...

#1
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

Aynı ülkede yaşayan milyonlarca insanın merak ettikleri, yaşadıkları şehre göre nasıl değişiyor veya aynı oluyor? Bazı illerde öne çıkan aramalar diğer şehirlerden ayrılırken ortaya çıkan sonuçlar da Türkiye’nin dijital dünyadaki ilgi haritasını gözler önüne seriyor.

#2
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

​Peki, hangi şehirde hangi konu daha fazla arandı? Türkiye’nin 81 ilinde 2025 yılının Google arama verileri nasıl bir tablo ortaya koyuyor?

#3
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

OCAK 2025

#4
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

ŞUBAT 2025

#5
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

MART 2025

#6
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

​NİSAN 2025

#7
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

MAYIS 2025

#8
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

HAZİRAN 2025

#9
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

TEMMUZ 2025

#10
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

AĞUSTOS 2025

#11
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

EYLÜL 2025

#12
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

EKİM 2025

#13
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

​KASIM 2025

#14
Foto - Google'da en çok ne arandı? İşte il il arama sonuçları!

ARALIK 2025/ derleyen: haber7

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