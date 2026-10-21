21 Ekim 2004: Hasan Nail Canat'ın vefatı (Milli Tiyatrocu, Sanatçı, Şair)

25 Ekim 1943 yılında Kayseri’de doğan Hasan Nail Canat, Kayseri İmam Hatip Lisesi öğrencisi iken okul müsamerelerinde arkadaşları ile küçük çaplı oyunlar sahneye koyarak sanat hayatına ilk adımını attı. Mezun olduktan sonra Kayseri Hava İkmal ana tamir fabrikasında çalıştı. 1967 yılında ‘Yalnızlar Rıhtımı’ isimli şiir kitabı yayınlandı. Şiir kitabı Hasan Nail Canat’ın tiyatroya olan aşkını daha çok pekiştirdi. 1968 yılında Rusya’nın Bolşevik ihtilalinde Türk kökenli insanlara yapmış olduğu zulümden etkilenerek ‘Moskof Sehpası’ isimli ilk eserini yazan Hasan Nail Canat, büyük bir heyecanla profesyonel tiyatro hayatına başlamış oldu.







Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in sohbetlerine katılarak Allah yolunda sanatını kullanmanın püf noktalarını, mesaj kaygılarını, yol haritasını en ince ayrıntılarına kadar öğrenip sırası ile; ‘Günahkar Baba’, ‘Dilsiz Şeytan’, ‘Bir Avuç Ateş’, ‘Afganistan Dramı’, ‘Bir Demet Gençlik’, ‘Ebabil Kuşları’, ‘Bana Mahşeri Anlat’, ‘Sokak Kızı Elif’, ‘Süper Bekçi’, ‘Mindrella’, ‘Cimcime Tavşan’, ‘Aynalar Yolumu Kesti’ isimli eserleri hem yazarak hem yöneterek hem de oynayarak sanatını icra etti. Ayrıca Salih Tuna’nın yazdığı ‘Şeytan Üssü Haber Merkezi’ ve ‘Kara Geceler Efendim’, İbrahim Sadri’nin yazdığı ‘Efendi Hayrettin Süperstar’ ve ‘İnsanlar ve Soytarılar’, İranlı yönetmen Muhsin Mahmelbaf’ın yazdığı ‘Başkasının Ölümü’ ve Erkay Yavuz’un yazdığı ‘Demedim mi?’ ve ‘Metropol ve Kadın’ isimli tiyatro eserlerinde de başrolde oynadı.







Hasan Nail Canat, 21 Ekim 2004 tarihinde Ramazan ayının ilk haftasında son oyunu olan ‘Aynalar Yolumu Kesti’ isimli oyununu Üsküdar Belediyesi İftar Vapuru’nda son kez sahneledikten sonra Sayın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Bey’den de son ödülünü aldı. O gün evine geldikten sonra aniden fenalaşarak kalp krizi sonucu ruhunu Hakk’a teslim etti.