İsrail’de gizli toplantı krizi! Genelkurmay Başkanı’nı çağırmadılar

İsrail'de siyasi ve askeri yönetim arasındaki ilişkilere yönelik dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ülkenin güneyindeki askeri hava üssünde olağan dışı bir görüşme gerçekleştirdi.

Ancak toplantıda dikkat çeken önemli bir eksik vardı: İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir.

ZAMİR'E DAVET BİLE GİTMEDİ

KAN, Zamir'in yalnızca toplantıya katılmadığını değil, görüşmeye davet dahi edilmediğini bildirdi.

Haberde, “Genelkurmay Başkanı Zamir, dün gece güneydeki bir hava üssünde düzenlenen olağan dışı toplantıya katılmadığı gibi davet de edilmedi” ifadelerine yer verildi.

Görüşmeye Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve diğer yetkililerin katıldığı aktarıldı.

KRİTİK GÖRÜŞME ASKERİ HAVA ÜSSÜNDE

Gizli görüşmenin İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail ordusunun en üst düzey ismi olan Zamir'in, askeri bir tesiste gerçekleştirilen böylesine kritik bir toplantının dışında tutulmasının gerekçesine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

SEÇİMLERE GÜNLER KALA DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

İsrail Kanal 12 televizyonu da toplantının zamanlamasına dikkat çekti.

Görüşme, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlere günler kala gerçekleştirildi.

ABD'de ise 3 Kasım'da Kongre ara seçimlerinin yapılması planlanıyor.

İRAN AYRINTISI

Toplantıyı daha da dikkat çekici hale getiren gelişme ise İran'a yönelik yeni saldırı iddiaları oldu.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile İran'a yönelik yeni saldırılar konusunda, 18 Ekim'deki görüşme dahil olmak üzere birden fazla kez temas kurduğunu açıklamıştı.

Trump ile Netanyahu'nun ekim ayının ilk haftasında da İsrail ve ABD'deki seçimlerden önce İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlenmesi ihtimalini ele aldığı öne sürülmüştü.

Bu nedenle Netanyahu-Hegseth görüşmesinin içeriğine ilişkin resmi ayrıntılar açıklanmazken, toplantının askeri hava üssünde gerçekleştirilmesi, İran'a ilişkin saldırı iddialarının gündemde olması ve Genelkurmay Başkanı Zamir'in görüşmenin dışında bırakılması Tel Aviv'deki dikkat çeken gelişmeler arasına girdi.