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Antalya’daki zirve için ikramlıklar hazır: COP31'de liderler lezzete doyacak

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Antalya’daki zirve için ikramlıklar hazır: COP31'de liderler lezzete doyacak

9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklar sürerken, liderlere sunulacak ikramlıklar da netleşti. 200 ülkeden gelecek misafirlere, Antalya’nın tescilli lezzetlerinden olan şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı gibi yöresel yiyecekler tattırılacak.

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Foto - Antalya’daki zirve için ikramlıklar hazır: COP31'de liderler lezzete doyacak

9-20 Kasım'da COP31'e ev sahipliği yapacak kentte, konaklama, ikramlar, sergilerin ve konferansların yapılacağı alanla ilgili hazırlık çalışmaları devam ediyor.

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Foto - Antalya’daki zirve için ikramlıklar hazır: COP31'de liderler lezzete doyacak

Liderler ve üst düzey katılımcıların yer alacağı "Mavi Bölge" ile sivil katılımcılara açık olacak "Yeşil Bölge" olarak ikiye ayrılan 1200 dönümlük alanda Antalya'nın tanıtımına yönelik özel planlamalar da yapılıyor.

#3
Foto - Antalya’daki zirve için ikramlıklar hazır: COP31'de liderler lezzete doyacak

Bu kapsamda "Yeşil Bölge"de kentin yöresel mutfağının ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımının yapılacağı Antalya Evi oluşturuluyor.

#4
Foto - Antalya’daki zirve için ikramlıklar hazır: COP31'de liderler lezzete doyacak

Zirve boyunca dünyanın dört bir yanından gelecek devlet ve hükümet başkanları, diplomatlar, kurum ve kuruluşların temsilcilerine yörenin coğrafi işaretli ürünleri ile yerel mutfağı bu evde tanıtılacak. Ayrıca "Mavi Bölge" alanında da liderlere ve üst düzey katılımcılara öne çıkan lezzetlerden şiş köfte, piyaz ile kabak tatlısı servis edilecek.

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Foto - Antalya’daki zirve için ikramlıklar hazır: COP31'de liderler lezzete doyacak

ANTALYA MUTFAĞI COP31 İLE DÜNYA VİTRİNİNDE OLACAK: Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, AA muhabirine, COP31 alanında hazırlanacak Antalya Evi'nde gastronomi alanında tanıtımlar yapılacağını söyledi. Özellikle coğrafi işaret tescilli ürünlerin, lezzetlerin yer alacağını ve kendilerinin de bu çalışmada yer aldıklarını dile getiren Tekelioğlu, "Antalya'nın coğrafi işaretle tescillenmiş ürünleri ya da tescillenmemiş yöresel lezzetleri Antalya Evi'nde, devlet başkanlarına, devlet adamlarına, sivil toplum örgüt temsilcilerine yaklaşık 200 ülkeden gelecek misafirlere tanıtılacak." dedi. Yöresel ürünlerin tescillenmesi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Tekelioğlu, bu tür organizasyonlarda özellikle kente özgü lezzetlerin sergilenmesinin yurt dışı tescil çalışmalarına önemli katkı sunacağını kaydetti. Tekelioğlu, lezzetleri sunacak firmaların da belirlendiğini, bunların hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

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Foto - Antalya’daki zirve için ikramlıklar hazır: COP31'de liderler lezzete doyacak

LİDERLERE ŞİŞ KÖFTE, PİYAZ VE KABAK TATLISI SERVİS EDİLECEK: Liderler ve üst düzey katılımcıların olacağı alanda yer alacak firmalardan birinin üçüncü kuşak temsilcisi ve yönetim kurulu başkanı Cem Yıldırım da COP31'i gastronomi turizmi açısından da önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Yıldırım, "Antalya'nın tanıtımı için şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı ile orada olacağız. Bu fırsatı güzel şekilde değerlendirmeye çalışacağız." diye konuştu. Organizasyonun koordinatörlerini restoranda ağırladıklarını ve şiş köfte, piyaz ile kabak tatlısını beğendiklerini anlatan Yıldırım, bu lezzetleri COP31 ile dünya sahnesine taşımış olacaklarını kaydetti.

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