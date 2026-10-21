Antalya’daki zirve için ikramlıklar hazır: COP31'de liderler lezzete doyacak

LİDERLERE ŞİŞ KÖFTE, PİYAZ VE KABAK TATLISI SERVİS EDİLECEK: Liderler ve üst düzey katılımcıların olacağı alanda yer alacak firmalardan birinin üçüncü kuşak temsilcisi ve yönetim kurulu başkanı Cem Yıldırım da COP31'i gastronomi turizmi açısından da önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Yıldırım, "Antalya'nın tanıtımı için şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı ile orada olacağız. Bu fırsatı güzel şekilde değerlendirmeye çalışacağız." diye konuştu. Organizasyonun koordinatörlerini restoranda ağırladıklarını ve şiş köfte, piyaz ile kabak tatlısını beğendiklerini anlatan Yıldırım, bu lezzetleri COP31 ile dünya sahnesine taşımış olacaklarını kaydetti.