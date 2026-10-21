Antalya’daki zirve için ikramlıklar hazır: COP31'de liderler lezzete doyacak

ANTALYA MUTFAĞI COP31 İLE DÜNYA VİTRİNİNDE OLACAK: Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, AA muhabirine, COP31 alanında hazırlanacak Antalya Evi'nde gastronomi alanında tanıtımlar yapılacağını söyledi. Özellikle coğrafi işaret tescilli ürünlerin, lezzetlerin yer alacağını ve kendilerinin de bu çalışmada yer aldıklarını dile getiren Tekelioğlu, "Antalya'nın coğrafi işaretle tescillenmiş ürünleri ya da tescillenmemiş yöresel lezzetleri Antalya Evi'nde, devlet başkanlarına, devlet adamlarına, sivil toplum örgüt temsilcilerine yaklaşık 200 ülkeden gelecek misafirlere tanıtılacak." dedi. Yöresel ürünlerin tescillenmesi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Tekelioğlu, bu tür organizasyonlarda özellikle kente özgü lezzetlerin sergilenmesinin yurt dışı tescil çalışmalarına önemli katkı sunacağını kaydetti. Tekelioğlu, lezzetleri sunacak firmaların da belirlendiğini, bunların hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.