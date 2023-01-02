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Gündem Yer: Rize! Durdurulan ticari taksiden çıkanlar 'pes' dedirtti
Gündem

Yer: Rize! Durdurulan ticari taksiden çıkanlar 'pes' dedirtti

Rize'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir ticari takside 8 kaçak göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 20:01:00 -
Yer: Rize! Durdurulan ticari taksiden çıkanlar 'pes' dedirtti

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Alipaşa uygulama noktasında durdurulan ticari takside yolcu koltuğunda 6, bagaj kısmında ise 2 kişi olmak üzere toplam 8 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Taksi şoförü Ö.Ş. hakkında adli işlem başlatılırken, 8 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğünce Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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