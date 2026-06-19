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Dünya Haydut ABD işbaşında! Trump: Venezuela'ya bir vali atayacağım
Dünya

Haydut ABD işbaşında! Trump: Venezuela'ya bir vali atayacağım

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Haydut ABD işbaşında! Trump: Venezuela'ya bir vali atayacağım

Haydut Amerika'nın başkanı Donald Trump "Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi olarak" düşündüğünü söyledi.

“VENEZUELA 51. EYALET OLABİLİR”

New York Times gazetesine Venezuela ile ilgili düşüncelerini paylaşan Trump, ülkeyi ABD'nin 51. eyaleti yapmayı "ciddi şekilde" düşündüğünü aktardı. Trump, “Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir ve ben onu yönetmek için bir vali atayacağım” ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela'da "40 trilyon dolarlık" petrol bulunduğunun da bir kez daha altını çizerek, bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğuna işaret etti.

 

ARZUSU YENİ DEĞİL

ABD Başkanı, önceki açıklamalarında da Venezuela'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir eyalet yapmak istediği görüşünü dile getirmişti. Trump, geçtiğimiz Şubat ayında başkent Washington DC’de katıldığı bir akşam yemeğinde yaptığı konuşmada "Grönland’ı işgal etmeyeceğiz. Onu satın alacağız. Hiçbir zaman Grönland’ı 51’inci eyalet yapma niyetim olmadı. Ben, Kanada’yı 51’inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52’inci, Venezuela da 53’üncü eyalet olabilir." demişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 Ocak'ta Caracas'taki evinden kaçırılarak ABD'ye götürülmesinin ardından bu ülke ile petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile "iyi anlaştığını" da sık sık dile getiriyor.

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