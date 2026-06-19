Kadın çiftçiler bilgi yarışmasının tozunu attırdı

Çağatay, "Kadınlarımız ocakta, mutfakta, evinde, çoluğunun çocuğunun başında, tarlada, bağda bahçedeki emeklerini bize zaten gösteriyor. Bugün de bilgilerini gösterecekler. Elbette bu bir yarışma değil. Bütün hanım kardeşlerimiz burada ciddi bir medeni cesaret gösterdi." dedi. AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de kadının elinin değdiği yerde bereket, nitelik ve kalite olduğunu ifade ederek, "Birbirinden değerli hanım çiftçilerimizle burada bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmeliyim. Rabbim sayılarınızı artırsın. Bu bir yarışma. Bu tarz yarışmaların kazananı olacak ama hepiniz bu yarışmaya katılmakla birer kazanansınız." diye konuştu.