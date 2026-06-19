  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güvenli limanı yerle bir oldu! Gram altın çakıldı Avrupa’yı bile geride bıraktı! Kayseri’den tüm Türkiye’ye yayılacak yeni model resmen başladı! Günün en acı haberi Kütahya'dan! 2 işçi vefat etti Emine Erdoğan: Dünya bir imtihan yeri! Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız! Afete karşı gönüllü ordusu: Munzur’un gençleri sahaya indi Bakan Gürlek’ten CHP’lilere ve çetelere net uyarı: Kimse Türkiye’den büyük değildir
Tarım
7
Yeniakit Publisher
Kadın çiftçiler bilgi yarışmasının tozunu attırdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kadın çiftçiler bilgi yarışmasının tozunu attırdı

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünce Safranbolu ilçesinde "Ovacuma Bölge Köyleri Kadın Çiftçiler Bilgi Yarışması" düzenlendi. 10 sorunun sorulduğu yarışma sonunda 9 doğruyla Ece Coşkun birinci, 8 doğruyla Gülsüm Cengiz ikinci ve 7 doğruyla Nuray Aytel ise üçüncü oldu.

#1
Foto - Kadın çiftçiler bilgi yarışmasının tozunu attırdı

Ovacuma bölgesindeki 15 köyde kadın çiftçilere yönelik "Süt Sığırcılığı" konulu 84 saatlik uygulamalı eğitim kursu düzenlendi. Eğitimlere katılan 23 kadın çiftçi, kurs sonunda gerçekleştirilen sınavla bilgi ve birikimlerini ortaya koydu. Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan ilk 6 kadın çiftçi, düzenlenen bilgi yarışmasında birincilik için yarıştı.

#2
Foto - Kadın çiftçiler bilgi yarışmasının tozunu attırdı

Programda konuşan Vali Oktay Çağatay, emeğin, özellikle de kadın emeğinin olduğu her şeyin daha güzel olduğunu söyledi.

#3
Foto - Kadın çiftçiler bilgi yarışmasının tozunu attırdı

Çağatay, "Kadınlarımız ocakta, mutfakta, evinde, çoluğunun çocuğunun başında, tarlada, bağda bahçedeki emeklerini bize zaten gösteriyor. Bugün de bilgilerini gösterecekler. Elbette bu bir yarışma değil. Bütün hanım kardeşlerimiz burada ciddi bir medeni cesaret gösterdi." dedi. AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin de kadının elinin değdiği yerde bereket, nitelik ve kalite olduğunu ifade ederek, "Birbirinden değerli hanım çiftçilerimizle burada bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmeliyim. Rabbim sayılarınızı artırsın. Bu bir yarışma. Bu tarz yarışmaların kazananı olacak ama hepiniz bu yarışmaya katılmakla birer kazanansınız." diye konuştu.

#4
Foto - Kadın çiftçiler bilgi yarışmasının tozunu attırdı

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise Türk kadınının çok marifetli ve becerikli olduğunu dile getirdi. Keskinkılıç, "Türk kadını evi her zaman ayakta tutar. Evlerimizin temel direği olan kadınlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yarışmada da çok güzel maharetler ortaya koyacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Kadın çiftçiler bilgi yarışmasının tozunu attırdı

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder de toprağa emek veren, üretime yön veren ve kırsal kalkınmanın en güçlü taşıyıcılarından olan kadınların başarısını kutlamak için bir arada olduklarını aktardı. Konuşmaların ardından eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler arasından seçilen 6 kadın çiftçi, program kapsamında gerçekleştirilen yarışmada bilgilerini ortaya koyarak kıyasıya yarıştı. Yarışma, katılımcılar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Kadın çiftçilerin hayvancılık alanındaki bilgi düzeyleri ve üretime katkıları takdir topladı.

#6
Foto - Kadın çiftçiler bilgi yarışmasının tozunu attırdı

10 sorunun sorulduğu yarışma sonunda 9 doğruyla Ece Coşkun birinci, 8 doğruyla Gülsüm Cengiz ikinci ve 7 doğruyla Nuray Aytel ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. Programa, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile köy sakinleri katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyarbakır’da tehlikeli yangın! Ekipler olay yerinde
Gündem

Diyarbakır’da tehlikeli yangın! Ekipler olay yerinde

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında anız ve örtü yangını çıktı. Ekipler an itibariyle alevlere müdahale ediliyor.
Cuma hutbesinde ümmete çağrı: Yeni Kerbela’lara karşı birlik olalım!
İSLAM

Cuma hutbesinde ümmete çağrı: Yeni Kerbela’lara karşı birlik olalım!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okutulacak cuma hutbesinde, yaklaşan Aşure günü ve Kerbela'ya dikkat çekilerek, başta Gazze ve F..
Sıcak açıklama: İsrail askerleriyle çatışıyoruz
Dünya

Sıcak açıklama: İsrail askerleriyle çatışıyoruz

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde ilerlemeye çalışan İsrail askerleriyle çatışıyoruz" denildi. ..
AK Parti’nin acı günü: Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti’nin acı günü: Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli hayatını kaybetti

Denizli siyaset dünyası ve Çardak ilçesi acı bir haberle sarsıldı. AK Parti Çardak İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Tekeli, yaşamını yitird..
İşte şeriatın eşsiz ufku... İdama saatler kala acılı babadan muazzam davranış
Dünya

İşte şeriatın eşsiz ufku... İdama saatler kala acılı babadan muazzam davranış

Suudi Arabistan’da İslam hukukunun adalet ve merhamet rüzgarları esti. Kahtan kabilesine mensup yürekli bir baba, evladının katilini infaza ..
AP raporuna tepkiler peş peşe yağıyor
Gündem

AP raporuna tepkiler peş peşe yağıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda dün kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu’na tepkiler çığ gibi büyüyor.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23