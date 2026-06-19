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Gündem Netanyahu'ya kendi ülkesinde çok sert suçlama! İsrail askerlerini siyasi kalkan olarak kullanıyor!
Gündem

Netanyahu'ya kendi ülkesinde çok sert suçlama! İsrail askerlerini siyasi kalkan olarak kullanıyor!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Netanyahu'ya kendi ülkesinde çok sert suçlama! İsrail askerlerini siyasi kalkan olarak kullanıyor!

İsrail Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Lübnan'daki çatışmalarda hayatını kaybeden askerlere dikkat çekerek Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle hedef aldı. Golan, Netanyahu'nun sırf iktidarda kalabilmek adına İsrailli askerleri siyasi kalkan olarak kullandığını iddia etti.

İsrail Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Lübnan'daki çatışmalarda öldürülen askerlere dikkati çekerek, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalmak için İsrailli askerleri siyasi kalkan olarak kullandığını" söyledi.

İsrailli muhalif lider Golan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la çıkan çatışmalarda 4 askerin öldürüldüğünü hatırlattı.

İsrail'in 32 aydan beri kesin bir sonuç, zafer veya güvenlik sağlayamadığı savaşlar yürüttüğü eleştirisinde bulunan Golan, "İsrailli asker ve komutanlar, Netanyahu'nun siyasi hayatı için canlarını feda ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Ordunun büyük başarılar elde ettiği" iddiasında bulunan Golan, Netanyahu'nun ise "bunları siyasi sonuçlara ve uzun vadede istikrarlı güvenliğe dönüştürmekten aciz olduğunu" savundu.

 

Netanyahu'nun cephelerin nasıl açılacağını bildiğini ancak onları nasıl kapatacağını bilmediğine işaret eden Golan, "İsrail'in açtığı her askeri cephenin bir açık siyasi hedefi var. Netanyahu da savaşları bitirmekten aciz veya bitirmek istemiyor." yorumunu yaptı.

Muhalif lider Golan, Netanyahu'yu iktidarda kalmak için "İsrailli askerleri siyasi kalkan olarak kullanmakla" suçladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümetindeki radikal ortaklarının kalıcı savaşları siyasi herhangi bir karara tercih ettiklerine vurgu yapan Golan, Netanyahu'nun ilk fırsatta düşeceğini belirterek, "Onu değiştireceğiz ve İsrail'e güvenliği geri getireceğiz." dedi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah saldırısında biri tabur komutanı 4 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

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