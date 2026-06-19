Adıyaman'da feci can pazarı! Traktör römorkuna arkadan çarpan otomobil demir yığınına döndü!
Adıyaman-Samsat karayolunda seyir halindeki bir otomobilin, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan hızla çarpması sonucu adeta can pazarı yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman-Samsat karayolunda seyir halindeki bir otomobilin, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan hızla çarpması sonucu adeta can pazarı yaşandı.
Adıyaman-Samsat karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman-Samsat karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Asım A. (55) idaresindeki 02 SA 129 plakalı otomobil, Nazif K. yönetimindeki 49 AAJ 007 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Haci Mamay olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücü Asım A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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