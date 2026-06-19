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Ukrayna'dan tehlikeli Türkiye hamlesi: Türk silahının gizli teknolojisini istediler Adıyaman'da feci can pazarı! Traktör römorkuna arkadan çarpan otomobil demir yığınına döndü! Uçuruma yuvarlanan otomobili fark ettiler! Jandarma dikkati sayesinde ormanlık alanda can pazarı! İşte bu çok büyük sürpriz oldu: 'Türkiye güvenilir bir dost' diyen NATO ülkesi MMU Kaan'ı istedi Aziz Yıldırım'ın ayağının tozuyla Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu Almanya'dan gündem olan itiraf: Türkiye yola girdi Albay Macgregor'dan olay sözler: Odada kimsenin bahsetmediği 600 poundluk dev goril Türkiye'dir Kadın çiftçiler bilgi yarışmasının tozunu attırdı Güvenli limanı yerle bir oldu! Gram altın çakıldı
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Adıyaman'da feci can pazarı! Traktör römorkuna arkadan çarpan otomobil demir yığınına döndü!

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Adıyaman'da feci can pazarı! Traktör römorkuna arkadan çarpan otomobil demir yığınına döndü!

Adıyaman-Samsat karayolunda seyir halindeki bir otomobilin, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan hızla çarpması sonucu adeta can pazarı yaşandı.

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Foto - Adıyaman'da feci can pazarı! Traktör römorkuna arkadan çarpan otomobil demir yığınına döndü!

Adıyaman-Samsat karayolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Foto - Adıyaman'da feci can pazarı! Traktör römorkuna arkadan çarpan otomobil demir yığınına döndü!

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman-Samsat karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Asım A. (55) idaresindeki 02 SA 129 plakalı otomobil, Nazif K. yönetimindeki 49 AAJ 007 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Haci Mamay olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücü Asım A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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