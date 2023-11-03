Yer Peru! Türk şirketine talep : 8×8 araç, herkesin gözü onda kuyruk olacak! Sektörü salladı

Defensea tarafından yapılan habere göre belgelerin yalnızca küçük bir kısmını alan ACFFA, başlangıç ​dosyasının kabulüne devam etmenin mümkün olmadığı yönündeki tavsiyesini destekleyecek. OTOKAR’ın teknik-ekonomik teklifinin yasalara uymadığı ve 285 sayılı Bakanlık Kararı’nda belirlenen 60 milyon referans değerinin aşılarak 63.45 milyon dolar olarak teklif verildiği ifade edilmekte.

Yapılan ihale ile birlikte 30 adet 8×8 zırhlı aracın tedariki planlanıyor. 4 Temmuz 2023 tarihinde 30 adet zırhlı araç alımına ilişkin prosedürde son aşamaya geçilmişti. 14 Temmuz 2023 tarihinde ise potansiyel başvuru sahipleri tekliflerini sunmuştu.

Peru hükümetinin seçimi onaylaması durumunda işlem tamamlanacak ve araçlar, zırhlı araç filosunu yenilemek üzere Peru Ordusu’na teslim edilecek. Bunlardan 18 adeti Mariscal Nieto Eyaleti, Samegua Bölgesi’ndeki 3. Zırhlı Tugayına atanacak. Diğer 12 tanesi ise Jorge Basadre eyaletinin LTE bölgesinde bulunan 6. Zırhlı Tugayına teslim edilecek. Her iki bölge de Peru’nun güneyinde yer almakta ve Şili-Bolivya sınırına yakın bulunmakta.

ARMA 8×8

Otokar’ın özgün tasarımı olan çok tekerlekli zırhlı muharebe aracı ailesinden ARMA 8×8, dünyada dikkatleri üzerine çeken üstün teknik ve taktik özellikleri ile Silahlı Kuvvetlerimiz için göreve hazır. ARMA sıcak, soğuk iklim demeden, her türlü zorlu arazi koşullarında uzun mesafe gidebilen çevik ve yüksek manevra kabiliyeti ile ordumuzun gücüne güç katacak bir platform.

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Yüksek seviyede balistik ve mayın koruma sağlayan zırhlı monokok gövde yapısı; farklı niteliklerde görev ekipmanı veya silah sisteminin entegrasyonuna izin veren çok amaçlı bir platform oluşu ile ARMA, modern muharebe sahasında ve barış gücü operasyonlarında orduların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

Üstün Arazi Performansı

Patlak gider lastikleri, merkezi lastik şişirme sistemi (CTIS) ve ABS fren sistemi ile zenginleştirilmiş bağımsız hidro-pnömatik süspansiyonu, ARMA’ya zorlu arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti kazandırırken, personele de yüksek seviyede güvenlik ve konfor sunar. ARMA’nın hareket kabiliyeti enine ve boyuna diferansiyel kilitleri, yüksek güç ağırlık oranı, yüksek karın altı açıklığı ve uzaklaşma/yaklaşma açılan ile artırılmıştır. (defenceturk)

Hareket Kabiliyeti

Her türlü yol ve hava koşullarında kanıtlanmış haerket kabiliyeti

Bağımsız teleskobik yaylı veya hidropnömatik süspansiyon

Yüksek güç/ağırlık oranı

Yönlendirilebilir ön iki aks sayesinde kolay manevra kabiliyeti ve kusursuz kontrol

Sürüş esnasında ayarlanabilen Merkezi Lastik

Şişirme Sistemi (CTIS)

İsteğe bağlı amfibi kabiliyet

Araç Konsepti

Tasarım ve mühendislikte en son teknoloji

Düşük siluet, geniş iç hacim ve yüksek taşıma kapasitesi

Gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilecek büyüme potansiyeli

Farklı arazi ve iklim koşullarında görev yapabilme kabiliyeti

Personeli çok çeşitli tehditlere karşı koruyabilen zırhlı monokok gövde yapısı

Aracın sağ ön tarafına yerleştirilen kompakt motor ve güç ünitesi

Sürücü ve komutan dahil 14 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi

Güvenlik ve konfor sunan mayın korumalı ergonomik koltuklar

Üstün sürüş rahatlığı ve personel güvenliği

Düşük operasyon maliyetleri, üstün güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü

Güç

Zorlu arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti sağlayan altı silindirli turbo şarjlı dizel motor

Yüksek güç/ağırlık oranı

Yüksek hazır olma ve güvenilirlik değerleri

Düşük yakıt ve operasyon maliyeti

İsteğe bağlı sunulan kumanda kontrollü ve çift pervaneden tahrikli amfibi sistem

Koruma ve Beka Kabiliyeti

Olası tehditlere karşı güçlendirilebilir modüler zırh yapısı

Kinetik enerjili mühimmatlara karşı yüksek koruma

Mayına karşı yüksek koruma

Mayın ve El Yapımı Patlayıcı tehditlerine karşı yüksek koruma

Personele güvenli bir ortam ve kesintisiz operasyon imkânı sağlayan KBRN koruma sistemi

Boyun, baş, omurilik vb. yaralanmalarına karşı özel tasarım koltuklar

Beş noktalı emniyet kemerleri

Silah Sistemleri

Kullanım alanına göre 120 mm havan topu dâhil; 7,62 mm’den 105 mm’ye kadar çeşitli silah sistemlerinin

entegrasyonuna uygun platform

Tanksavar ve uçaksavar füze sistemleri için ideal platform