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Teknoloji Yer Peru! Türk şirketine talep : 8×8 araç, herkesin gözü onda kuyruk olacak! Sektörü salladı
Teknoloji

Yer Peru! Türk şirketine talep : 8×8 araç, herkesin gözü onda kuyruk olacak! Sektörü salladı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 23:58:00 - 2023-11-04 00:13:56
Yer Peru! Türk şirketine talep : 8×8 araç, herkesin gözü onda kuyruk olacak! Sektörü salladı

Amerika ülkesi Peru'da! Peru Silahlı Kuvvetler Tedarik Ajansı (ACFFAA), 30 adet 8×8 zırhlı araç satın alma programının başlangıç d​osyasının Peru Ordusu’na iade edilmesini Savunma Bakanlığına tavsiye etti. Bu bağlamda Komite Teknik Operasyonel Çalışması (CETO) gerçekleştirilecek. Otokar’ın özgün tasarımı olan çok tekerlekli zırhlı muharebe aracı ailesinden ARMA 8×8, dünyada dikkatleri üzerine çeken üstün teknik ve taktik özellikleri ile Silahlı Kuvvetlerimiz için göreve hazır..

Defensea tarafından yapılan habere göre belgelerin yalnızca küçük bir kısmını alan ACFFA, başlangıç ​dosyasının kabulüne devam etmenin mümkün olmadığı yönündeki tavsiyesini destekleyecek. OTOKAR’ın teknik-ekonomik teklifinin yasalara uymadığı ve 285 sayılı Bakanlık Kararı’nda belirlenen 60 milyon referans değerinin aşılarak 63.45 milyon dolar olarak teklif verildiği ifade edilmekte.

Yapılan ihale ile birlikte 30 adet 8×8 zırhlı aracın tedariki planlanıyor. 4 Temmuz 2023 tarihinde 30 adet zırhlı araç alımına ilişkin prosedürde son aşamaya geçilmişti. 14 Temmuz 2023 tarihinde ise potansiyel başvuru sahipleri tekliflerini sunmuştu.

Peru hükümetinin seçimi onaylaması durumunda işlem tamamlanacak ve araçlar, zırhlı araç filosunu yenilemek üzere Peru Ordusu’na teslim edilecek. Bunlardan 18 adeti Mariscal Nieto Eyaleti, Samegua Bölgesi’ndeki 3. Zırhlı Tugayına atanacak. Diğer 12 tanesi ise Jorge Basadre eyaletinin LTE bölgesinde bulunan 6. Zırhlı Tugayına teslim edilecek. Her iki bölge de Peru’nun güneyinde yer almakta ve Şili-Bolivya sınırına yakın bulunmakta.

ARMA 8×8

Otokar’ın özgün tasarımı olan çok tekerlekli zırhlı muharebe aracı ailesinden ARMA 8×8, dünyada dikkatleri üzerine çeken üstün teknik ve taktik özellikleri ile Silahlı Kuvvetlerimiz için göreve hazır. ARMA sıcak, soğuk iklim demeden, her türlü zorlu arazi koşullarında uzun mesafe gidebilen çevik ve yüksek manevra kabiliyeti ile ordumuzun gücüne güç katacak bir platform.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüksek seviyede balistik ve mayın koruma sağlayan zırhlı monokok gövde yapısı; farklı niteliklerde görev ekipmanı veya silah sisteminin entegrasyonuna izin veren çok amaçlı bir platform oluşu ile ARMA, modern muharebe sahasında ve barış gücü operasyonlarında orduların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

Üstün Arazi Performansı

Patlak gider lastikleri, merkezi lastik şişirme sistemi (CTIS) ve ABS fren sistemi ile zenginleştirilmiş bağımsız hidro-pnömatik süspansiyonu, ARMA’ya zorlu arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti kazandırırken, personele de yüksek seviyede güvenlik ve konfor sunar. ARMA’nın hareket kabiliyeti enine ve boyuna diferansiyel kilitleri, yüksek güç ağırlık oranı, yüksek karın altı açıklığı ve uzaklaşma/yaklaşma açılan ile artırılmıştır. (defenceturk)

Hareket Kabiliyeti

Her türlü yol ve hava koşullarında kanıtlanmış haerket kabiliyeti
Bağımsız teleskobik yaylı veya hidropnömatik süspansiyon
Yüksek güç/ağırlık oranı
Yönlendirilebilir ön iki aks sayesinde kolay manevra kabiliyeti ve kusursuz kontrol
Sürüş esnasında ayarlanabilen Merkezi Lastik
Şişirme Sistemi (CTIS)
İsteğe bağlı amfibi kabiliyet
Araç Konsepti
Tasarım ve mühendislikte en son teknoloji
Düşük siluet, geniş iç hacim ve yüksek taşıma kapasitesi
Gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilecek büyüme potansiyeli
Farklı arazi ve iklim koşullarında görev yapabilme kabiliyeti
Personeli çok çeşitli tehditlere karşı koruyabilen zırhlı monokok gövde yapısı
Aracın sağ ön tarafına yerleştirilen kompakt motor ve güç ünitesi
Sürücü ve komutan dahil 14 kişiye kadar personel taşıma kapasitesi
Güvenlik ve konfor sunan mayın korumalı ergonomik koltuklar
Üstün sürüş rahatlığı ve personel güvenliği
Düşük operasyon maliyetleri, üstün güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü
Güç
Zorlu arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti sağlayan altı silindirli turbo şarjlı dizel motor
Yüksek güç/ağırlık oranı
Yüksek hazır olma ve güvenilirlik değerleri
Düşük yakıt ve operasyon maliyeti
İsteğe bağlı sunulan kumanda kontrollü ve çift pervaneden tahrikli amfibi sistem
Koruma ve Beka Kabiliyeti
Olası tehditlere karşı güçlendirilebilir modüler zırh yapısı
Kinetik enerjili mühimmatlara karşı yüksek koruma
Mayına karşı yüksek koruma
Mayın ve El Yapımı Patlayıcı tehditlerine karşı yüksek koruma
Personele güvenli bir ortam ve kesintisiz operasyon imkânı sağlayan KBRN koruma sistemi
Boyun, baş, omurilik vb. yaralanmalarına karşı özel tasarım koltuklar
Beş noktalı emniyet kemerleri
Silah Sistemleri
Kullanım alanına göre 120 mm havan topu dâhil; 7,62 mm’den 105 mm’ye kadar çeşitli silah sistemlerinin
entegrasyonuna uygun platform
Tanksavar ve uçaksavar füze sistemleri için ideal platform

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