Yer Konya! Muhtarlık koltuğunu karısına devretti Konya'nın Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde muhtar Abdullah Doğan, koltuğu bu dönem seçimi kazanan eşi Şerife Doğan'a bıraktı.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Akademi Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde iki muhtar adayı yarıştı. 371 seçmeni bulunan mahallede 267 oy kullanılırken, 256 oy geçerli sayıldı. Rakibi Yusuf Gülhan'a 150 fark atarak geride bırakan Şerife Doğan, 203 oy alarak mahallenin yeni muhtarı seçildi. Şerife Doğan, böylelikle 13 yıllık eşi Abdullah Doğan'dan koltuğu devraldı. Mahalle halkına teşekkür etti Abdullah Doğan, sosyal medya hesabından mahalle halkına da teşekkür ederek, "Teşekkürler Akademi Mahallesi. Yüzde 80 oy oranıyla kazanmamızda büyük emeği olan kıymetli mahalle sakinlerimize, üniversitemizin çok değerli ögrencilerine, manevi destek ve duada bulunan herkese canı gönülden teşekkür ederiz. İyi ki varsınız "dedi.

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