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Gündem Yer İzmir! Böyle rezalet görülmedi! Onlarca kuryenin hepsi aynı adrese yönlendirildi, sebebi bakın ne çıktı
Gündem

Yer İzmir! Böyle rezalet görülmedi! Onlarca kuryenin hepsi aynı adrese yönlendirildi, sebebi bakın ne çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 11:30:00 -
Yer İzmir! Böyle rezalet görülmedi! Onlarca kuryenin hepsi aynı adrese yönlendirildi, sebebi bakın ne çıktı

İzmir'de bir kişi ayrıldığı kız arkadaşının ev adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Bir süre sonra B..K'nın evinin önünde kurye yoğunluğu oluştu. Bir süre bekleyen kuryeler kapıyı açan olmayınca dağıldı.

İzmir'de bir kişi ayrıldığı kız arkadaşının ev adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Bir süre sonra B..K'nın evinin önünde kurye yoğunluğu oluştu. Bir süre bekleyen kuryeler kapıyı açan olmayınca dağıldı.

İzmir'in Balçova ilçesinde bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi. Kapıyı açan olmayınca kuryelerin evin önünde siparişleri teslim etmek ve ödeme için beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Balçova ilçesi Onur Mahallesi Çimen Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi ayrıldığı kız arkadaşı B.K.'nın adresine kapıda ödeme yöntemiyle çok sayıda yemek siparişi verdi.

Kuryeler kısa sürede adrese ulaştı. Kapıyı açan olmayınca kuryeler, ödeme için evin önünde beklemeye başladı. Bir süre evin önünde bekleyen kuryeler daha sonra dağıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.
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