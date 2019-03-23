Yer: Gaziantep! 36 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarlasını sürdükten sonra evine dönerken devrilen traktörün altında kalan 44 yaşındaki adam, 36 saat sonra sağ olarak kurtarıldı!

Gaziantep’in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi, 36 saat sonra kurtarıldı. Kaza Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah tarlasını sürmek için evden ayrılan 44 yaşındaki B.Ö akşam saatlerine evine gelirken traktörü devrildi. Devrilen traktörün altında kalan B.Ö kazadan 36 saat sonra jandarma tarafından bulundu. 112 ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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