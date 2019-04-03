Yer fıstıklı kurabiye nasıl yapılır? | Yer fıstıklı kurabiye tarifi Yer fıstığının en lezzetli hallerinden biri, kurabiyelere dönüştüğü halidir. Yapımı oldukça pratik olan bu enfes kurabiye tarifi haberimizde.

Yer fıstığının en lezzetli hallerinden biri, kurabiyelere dönüştüğü halidir. Yapımı oldukça pratik olan bu enfes kurabiye tarifi haberimizde. Yer fıstıklı kurabiye malzemeleri nelerdir? 200 gram tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ 1 yumurta sarısı 1 su bardağı pudra şekeri Yarım paket kabartma tozu Yarım paket vanilya Yarım su bardağı iri çekilmiş yer fıstığı Un Üzeri için: 1 yumurtanın beyazı Yarım su bardağı iri çekilmiş yer fıstığı Yer fıstıklı kurabiye nasıl yapılır? Tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, kabartma tozu, vanilya ve yumurta sarısını derin bir yoğurma kabının içine alıp güzelce karıştırın. Daha sonra iri çekilmiş yer fıstıklarını ilave edip yavaş yavaş unu ekleyin. Ele yapışmayacak kıvamda çok sert olmayan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra dilediğiniz boyutlarda parçalar koparın ve isteğinize göre şekillendirin. Hamur toplarını önce yumurta beyazına daha sonra iri yer fıstığı parçalarına batırın. Fırın tepsinize yağlı kağıt serdikten sonra hamur toplarını tepsiye dizin. 170 derece fırında altı ve üzeri renk değiştirene kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra, biraz dinlendirdikten sonra sıcak servis edebilirsiniz.

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