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Yer fıstıklı kurabiye nasıl yapılır? | Yer fıstıklı kurabiye tarifi

Yer fıstığının en lezzetli hallerinden biri, kurabiyelere dönüştüğü halidir. Yapımı oldukça pratik olan bu enfes kurabiye tarifi haberimizde.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:53
Yer fıstıklı kurabiye nasıl yapılır? | Yer fıstıklı kurabiye tarifi

Yer fıstığının en lezzetli hallerinden biri, kurabiyelere dönüştüğü halidir. Yapımı oldukça pratik olan bu enfes kurabiye tarifi haberimizde.

Yer fıstıklı kurabiye malzemeleri nelerdir?

200 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta sarısı

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım paket kabartma tozu

Yarım paket vanilya

Yarım su bardağı iri çekilmiş yer fıstığı

Un

Üzeri için:

1 yumurtanın beyazı

Yarım su bardağı iri çekilmiş yer fıstığı

Yer fıstıklı kurabiye nasıl yapılır?

Tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, kabartma tozu, vanilya ve yumurta sarısını derin bir yoğurma kabının içine alıp güzelce karıştırın.

Daha sonra iri çekilmiş yer fıstıklarını ilave edip yavaş yavaş unu ekleyin.

Ele yapışmayacak kıvamda çok sert olmayan bir hamur elde edeceksiniz.

Hamuru güzelce yoğurduktan sonra dilediğiniz boyutlarda parçalar koparın ve isteğinize göre şekillendirin.

Hamur toplarını önce yumurta beyazına daha sonra iri yer fıstığı parçalarına batırın.

Fırın tepsinize yağlı kağıt serdikten sonra hamur toplarını tepsiye dizin. 170 derece fırında altı ve üzeri renk değiştirene kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra, biraz dinlendirdikten sonra sıcak servis edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 11:53
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  4. Yer fıstıklı kurabiye malzemeleri
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