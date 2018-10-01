Yer elmasının faydaları saymakla bitmiyor!

Yer elmasının patates ve diğer kök bitkilerinden farklı olarak tatlı olmasını içerdiği inulin nedeniyledir. İnulinin ne olduğuna daha yakından baktığımızda bu içeriğin aynı zamanda soğan, sarımsak, pırasa, enginar ve hindiba gibi diğer kök sebzelerinde de bulunduğunu görürüz. İnulin uzmanlar tarafından şeker hastaları, kalp hastaları ve kemik problemi yaşayanlar için önerilen önemli bir içeriktir. Aynı zamanda kanser hastalarına da iyi geldiği gözlemlenmiştir.

Yaklaşık 100 gr yer elmasının 31 kilokalori olduğu ve 20 mg Magnezyum, 3,7 mg Demir, 10 mg Kalsiyum, 78 mg Fosfor, 450 mg Potasyum ve yaklaşık olarak 79 gr su içerdiği ölçülmüştür. Aynı zamanda A, B ve C vitaminleri bakımından zengin olan yer elması yapılan araştırmalarda içerisinde nişasta bulundurmadığı kanıtlanmıştır ve bu durum şeker hastalarının yer elmasını güvenle kullanabilmelerini sağlamıştır. Aynı zamanda yer elması düşük kalorisi ile de kilosunu korumak için diyet yapanların tüketebileceği gözde sebzelerden bir tanesi haline gelmiştir. Yer elmasının aynı zamanda lifler bakımından zengin içeriği, bağırsakların çalışmasının düzenlemesine de yardımcı olur. Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayan bu lifler aynı zamanda tokluk hissini arttırarak yer elmasının yine diyet yapanların tercih ettiği bir sebze olmasını sağlar. Sahip olduğu bu zengin lif içeriği ile bağırsak problemi olanlar ile kilo vermek isteyenlere önerilen bir sebzedir. Zengin besin değerleri kan şekerinin dengelenmesinde yardımcı olmaktadır.

Doğal bir sağlık kaynağı olan yer elması, şeker hastalarına düzenli olarak tüketmeleri önerilen bir sebzedir. Demir açısından en zengin sebzelerden bir tanesi olan yer elması bu özelliği ile şeker hastalarının ve kansızlık çekenlerin güçlü bir yardımcısıdır. İçerdiği potasyum kalp hastaları için önemli iken zengin mineral içeriği de vücudumuzun genel fonksiyonlarında etkin bir rol oynar. Düzenli yorgunluk ve strese bağlı kronik sinirlilik durumuna sahip kişilere içeriğindeki potasyum nedeni ile önerilen bir sebzedir. İçeriğindeki potasyum yorgunluk, stres ve kronik baş ağrıları ile savaşır.

Öksürüğü kesmek için yine yer elmasının tüketilebileceği bilinmektedir. Bu durumda yer elmasının çorbasının yapılması ya da suyunun içilmesi önerilmektedir. İki durumda da göğsü yumuşatarak öksürüğü azalttığı görülmüştür. Yer elmasının bir diğer önemli etkisi ise kronik romatizma ağrıları çekenler üzerinde görülmektedir. Bu tür sorunlara sahip olan kişilere düzenli olarak yer elması tüketmeleri önerilir. Aynı zamanda içeriğindeki besin değerleri ile çocuğunu emziren annelere tüketmeleri önerilen bir sebzedir. Çünkü yer elması, anne sütünün çoğalmasında önemli rol oynar.

Patatesten de bildiğimiz üzere yer elması şişliklerin indirilmesinde, yine patatese benzer şekilde kullanılmaktadır. Bu durumda yer elmasının kaynatılarak püresinin yapılması ve bu pürenin şişlik olan kısmın üzerine koyarak uygulanması gerekir. Besin değerlerinin ve içeriğindeki vitaminlerin iyi geldiği diğer bir hastalık ise hemoroittir.

Yer elmasının bağırsakları çalıştırıcı özelliğinin yanında yine idrar söktürücü özelliği de bulunur. Kabızlık sorunu yaşayanların olduğu gibi idrar yollarında sorunlar yaşayanlara da yine yer elması tüketmeleri tavsiye edilmektedir.