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Yer elması nasıl tüketilir?

Toprak altında yetişen kış sebzelerinden biri olan yer elması biçim olarak patatese, tat olarak da turpa benzemektedir. Yer elmasının en önemli özelliği ise içerisinde inülin denilen bir madde olmasıdır. İnülin kanser önleyici bir maddedir.

03 Temmuz 2018 Salı 09:22
Yer elması nasıl tüketilir?

Yer elması ayrıca lif yönünden de oldukça zengindir. Bu nedenle tok tutucu bir gıdadır. Midede emilimi uzun sürede olduğundan diyet yapanlarda kullanımı oldukça faydalıdır. Yer elması çiğ olarak tüketilebildiği gibi, zeytinyağlı yemeklerde, et yemeklerinde ve salatalarda kullanılır.

YER ELMASI İLE YAPILAN YEMEKLER:

Yer elması çok tadı olan bir sebze olmadığından çeşitli sebze ve meyvelerle karıştırılarak pişirildiğinde oldukça lezzetli sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır.

ZEYTİNYAĞLI PORTAKALLI YER ELMASI:

Yer elmalarının kabukları soyulur. Boyları büyükse birkaç parçaya ayrılır. Kararmaması için limonlu suda bekletilir. Tencerede zeytinyağı, soğan kavrulur. Sırasıyla doğranmış havuç, patates, sarımsak, tuz, şeker ilave edilir.

Sonrasında yer elmaları da eklenir. Sıcak su ilavesiyle bir taşım kaynayınca 1 bardak taze sıkılmış portakal suyu eklenerek kaynamaya bırakılır. Orta ateşte suyunu hafifçe çekene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirilir. Ilındıktan sonra üzeri dereotu ile süslenerek servis yapılır.

YER ELMASI SALATASI:

Soyulmuş 2-3 adet yer elması ve 2 adet havuç rendelenir. Sarımsaklı yoğurt ile karıştırılır. Üzerine hafifçe zeytinyağı dökülür. Üzeri ceviz içleri ile süslenir. Diğer bir tarifte rendelenen yer elması ve havuçların içerisine yoğurt yerine limon ve zeytinyağı sosu konulur. Ayrıca ince kıyılmış maydanoz ve dereotu da eklenir.

ETLİ YER ELMASI:

Bu yemek de kuşbaşı et ile yapılır. Öncelikle etler pişirilir. Daha sonra pişen etlerin içerisine doğranmış yer elması, havuç, patates, tuz ve defne yaprakları ilave edilir. 20 dakika kadar yer elmaları yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirilir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:22
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