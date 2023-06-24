Yer: Ankara! Çöp karıştıran yavru ayıya köpekler saldırdı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir yavru ayı çöp karıştırırken köpeklerin saldırısına uğradı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde mesire alanında çöp karıştıran yavru ayı, sokak köpeklerinin hedefi oldu.
Köpeklerin saldırısına uğrayan yavru ayının kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıkışınca kaçmak zorunda kaldı
Karagöl’de piknik yapan vatandaşların bıraktığı çöpleri karıştıran yavru ayıya sokak köpekleri saldırdı. Çöp konteynerinin içinde yiyecek arayan yavru ayı, birçok sokak köpeği tarafından sıkıştırılınca kaçmak zorunda kaldı.
O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.