Ahbap soruşturmasında bomba gelişme! Savcılık ifadesi biten Oğuzhan Uğur tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında yapılan 2. dalga operasyonda gözaltına alınan toplam 10 şüpheli, 20 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 9’u tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe gönderildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLER

Aşağıdaki 9 şüpheli, ayrı ayrı; Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma — TCK 155/2 ve Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama — TCK 282/2 suçlarından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi:

Emir Taşar, 2. Emre Kartaloğlu, 3. Ersin Gökgün, 4. Fatih Eke, 5. Gülgün Öztürk, 6. Hüseyin Küçük, 7. Muharrem Karataş, 8. Oğuzhan Uğur, 9. Suzan Düşküner Mintaş

Savcılık sevk yazısında, şüpheliler hakkında; üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu, tutuklama nedeninin mevcut olduğu, suçların vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, isnat edilen suçlar için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak CMK’nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklama talep edildiği belirtildi.

İŞTE OĞUZHAN UĞUR'UN SAVCILIK İFADESİ

"Her ne kadar yukarıda anlattığım üzere depremin yaşandığı günden hemen sonra Hatay’a gitmişsem de Haluk LEVENT ile yakın bir çalışma içerisinde bulunmadım." diyen Uğur ifadesinde aynı soruşturmada tutuklanan Haluk Levent ile ilgili şunları söyledi:

"Kendisinin mali açıdan ne gibi tasarruflarda bulunduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin herhangi bir şüphe duymadım. Esasen bunu görebilecek bir konumda da değildim. Yine Haluk LEVENT veya AHBAP Derneği tarafından derneğin reklamının yapılması ve benzeri konularda benimle herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi. Ne dernekle ne de Haluk LEVENT ile herhangi bir ticari faaliyette, iş birliği içerisinde bulundum. Şirket hesaplarıma veya şahsi hesaplarıma herhangi bir para girmedi. Dönemin hassasiyeti gereği, o dönemde böyle bir şey yapmak aklımızın ucundan dahi geçmemiştir."

"HALUK LEVENT HAKKINDA ÇEŞİTLİ DEDİKODULAR DUYMAKTAYDIM"

Haluk Levent ile ilgili çeşitli dedikodular duyduğunu öne süren Oğuzhan Uğur, Levent ile olan iletişimini bir süre sonra kestiğinden bahsetti. Uğur savcılık ifadesinde şunları söyledi:

"Yine başka bir gazeteci arkadaşım Cansu ŞİMŞEK, 27 Şubat 2023 tarihinde beni aradı. Kendisi, Haluk LEVENT ile ilgili çeşitli şüpheleri bulunduğunu, süreçten rahatsız olduğunu ve konunun üzerine gidebilmek için belge aradığını söyledi. O dönemde Haluk LEVENT, açıkçası yardımsever ve bir nevi “kahraman” olarak görülen bir insandı. Herhangi bir belge olmaksızın konunun üzerine gitmek mümkün değildi. Ben de kendisine bir süredir Haluk LEVENT ile görüşmediğimi söyledim ve açıkçası beklemeye başladık."

"Haluk LEVENT hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu, Haluk LEVENT ile aramızdaki kişisel bir konuydu. Bunun dışında, bizzat Hatay’a gittiğimde Ahbap’ın sahada bulunduğunu ve çeşitli çalışmalar yaptığını gördüm. Bu nedenle kişi ile kurumu bir noktada birbirinden ayırdım. Bu konuyla ilgili durum bunlardan ibarettir."

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ

Özgür Ömer Güner, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan, TCK 282/2 kapsamında adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüpheli hakkında şu tedbirlerin uygulanması talep edildi:

Yurt dışına çıkamamak — CMK 109/3-a

Belirlenen yerlere düzenli olarak başvurmak — CMK 109/3-b

Sevk yazısında; şüpheli hakkında CMK’nın 100. maddesinde düzenlenen tutuklama sebeplerinin bulunduğu, ancak tutuklama yerine CMK’nın 109. maddesi kapsamında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının talep edildiği belirtildi.