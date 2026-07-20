Katar hediye etmişti: Trump’ın uçan sarayı hangara çekildi

Trump, yaklaşık iki hafta önce NATO Zirvesi’ne katılmak için Türkiye’ye Katar’ın bağışladığı uçakla gitmişti. Ancak Türkiye’den ayrılırken, daha önce donanımını eski ve fazla resmi bulduğunu söyleyerek defalarca eleştirdiği eski Air Force One’lardan birini kullanacağını açıklamıştı. The New York Times, Gizli Servis’in Trump’a dönüş yolculuğunda eski uçağı kullanmasını tavsiye ettiğini yazdı. Yönetim yetkilileri, Katar’ın bağışladığı uçağı Boeing’e sipariş verilen ancak teslimatı uzun süredir geciken iki yeni Air Force One hizmete girene kadar kullanılacak bir “geçiş uçağı” olarak tanımlıyor. Ancak bağışlanan uçakta, eski Air Force One’ların sahip olduğu en gelişmiş sistemlerin bazılarının bulunmadığı belirtiliyor. Beyaz Saray, New York Times’ın bu bilgilere nasıl ulaştığının araştırılması için FBI Direktörü’nü görevlendirdi. Soruşturma kapsamında haberlerde görev alan bazı muhabirlere celpler, gazetenin avukatlarına gönderilmek yerine federal ajanlar tarafından evlerinde elden teslim edildi.