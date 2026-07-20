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Gündem Yargıtay'ın incelemesi 1 Eylül sonrası: ‘Mutlak butlan’ dosyası adli tatile takıldı
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Yargıtay'ın incelemesi 1 Eylül sonrası: ‘Mutlak butlan’ dosyası adli tatile takıldı

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Yargıtay'ın incelemesi 1 Eylül sonrası: ‘Mutlak butlan’ dosyası adli tatile takıldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultay için verdiği "mutlak butlan" kararı ile Özgür Özel yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin dosya Yargıtay’a ulaştı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne gönderilen temyiz başvurusunda esasa ilişkin incelemenin adli tatil engelinden dolayı 1 Eylül tarihi sonrasında tamamlanacağı öğrenildi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin "mutlak butlan" kararının temyiz incelemesi için Yargıtay’a ulaşan dosyada, esasa ilişkin değerlendirmenin adli tatil nedeniyle 1 Eylül sonrasında yapılacağı bildirildi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kurultayın "mutlak butlan" nedeniyle iptaline karar verdi. Daire ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesindeki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine karar verdi.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı, 17 Temmuz’da temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne gönderildi.

"İNCELEME 1 EYLÜL SONRASI"

Edinilen bilgiye göre, adli tatil süresince dosyanın kayıt ve tevzi işlemleri gerçekleştirilebilecek. Esasa ilişkin incelemenin ise 1 Eylül’ün ardından Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından yapılması bekleniyor.

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Yorumlar

okur

dosyayi 57 gun beklet adli tatile bir gun kala gönder sonra yetismemis bizde yedik
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