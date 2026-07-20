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Gündem Yemenli mücahitlerden Suudi rejimine tokat gibi hamle! Mazlum Yemen halkından Suudi Arabistan'a karşı tarihi deniz ambargosu!
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Yemenli mücahitlerden Suudi rejimine tokat gibi hamle! Mazlum Yemen halkından Suudi Arabistan'a karşı tarihi deniz ambargosu!

Yeniakit Publisher
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Yemenli mücahitlerden Suudi rejimine tokat gibi hamle! Mazlum Yemen halkından Suudi Arabistan'a karşı tarihi deniz ambargosu!

Yemen'deki Ensarullah hareketi, yaklaşık 12 yıldır Yemen'e yönelik uygulanan abluka ve kısıtlamalara karşı "göze göz" ilkesi doğrultusunda Suudi Arabistan'a deniz ambargosu uygulama kararı aldı. Televizyonda yayınlanan askeri açıklamada, Riyad yönetiminin ülkenin kaynaklarını yağmaladığı, kara, deniz ve hava yoluyla limanlar ile havalimanlarına kapsamlı ambargo uyguladığı belirtilerek, alınan kararın derhal yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Ensarullah askeri sözcüsü tarafından televizyonda yayınlanan açıklamada "göze göz" ilkesi doğrultusunda Suudi Arabistan'a karşı deniz ambargosu uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, kararın Suudi Arabistan'ın yaklaşık 12 yıldır Yemen'e yönelik uyguladığı ileri sürülen abluka ve kısıtlamalara karşı alındığı ifade edildi. Ensarullah, Riyad yönetiminin ülkenin kaynaklarını kullandığını ve kara, deniz ile hava yoluyla limanlar ve havalimanlarına kapsamlı abluka uyguladığını belirtti.

Ensarullah askeri sözcüsü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Suçlu Suudi düşmanı, yaklaşık on iki yıldır aziz halkımıza yönelik haksız ve baskıcı kuşatmasını sürdürmekte, kaynaklarımızı yağmalamakta ve kara, deniz ve hava yoluyla limanlarımız ile havalimanlarımıza kapsamlı bir abluka uygulamaktadır.

 

Bu durum, aziz halkımızın yaşadığı acıları hiçbir haklı gerekçe olmaksızın dayanılmaz bir seviyeye çıkarmıştır.

Bu kabul edilemez ve buna göz yumulamaz. Çünkü bu kuşatma herhangi bir hukuki ya da insani hak ve gerekçeye dayanmamakta, hiçbir meşruiyeti bulunmamaktadır. Geçersiz ve saldırgan nitelikteki bu kuşatma, aziz Yemen halkı üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurmuş; ülkemize yönelik zalimce ve haince bir saldırıyla Sana Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınmasıyla başlamıştır.

Halkımız bu haksız kuşatma ve saldırganlığa karşı tavır almadan buna katlanamaz. Büyük halkımız sadık ve dirayetli bir halktır; iman ve hikmet sahibi, haklı bir davaya sahip bir halktır. Bu nedenle, mevcut tüm imkânlarla bu haksız kuşatma ve saldırganlığa karşı koyma hakkına tamamen sahiptir.

Bu doğrultuda ve aziz, kahraman halkımızın "Uyarı ve Seferberlik Cuması" kapsamında düzenlediği milyonluk gösteri ile bunu önceleyen geniş çaplı aşiret toplantıları ve gösterilerin çağrılarına cevap olarak;

 

Yemen Silahlı Kuvvetleri aşağıdaki hususları teyit etmektedir:

Birinci: Yemen Silahlı Kuvvetleri, "göze göz" ilkesi doğrultusunda suçlu Suudi düşmanına karşı deniz ambargosu ilan ettiğini ve bu kararın işbu açıklamanın yayımlanmasıyla birlikte derhal yürürlüğe girdiğini duyurur.

İkinci: Büyük halkımızın kuşatmaya kuşatmayla, her türlü tırmandırmaya da aynı ölçüde tırmandırmayla karşılık verme hakkını teyit ediyor; böylece bu denklemin pekiştirildiğini vurguluyoruz.

Üçüncü: Yemen Silahlı Kuvvetleri, tüm seçeneklere tam anlamıyla hazır olduğunu teyit etmektedir. Sorumsuz Suudi düşmanının gerçekleştireceği herhangi bir pervasız eylem veya her türlü tırmandırma, Allah'ın izni ve kudretiyle kapsamlı ve kararlı bir karşı tırmandırmayla yanıtlanacaktır.

Dördüncü: Büyük milletimizin halkına genel seferberliği ve silah altına çağrıyı sürdürmeleri, tüm senaryolar ve gelişmelere karşı tam hazırlıklı olmaları ve cepheleri savaşçılarla desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz.

 

Beşinci: Eşi benzeri görülmemiş milyonluk "Uyarı ve Seferberlik Yürüyüşü"ne katılan büyük Yemen halkını gurur ve saygıyla selamlıyoruz. Onlara, yağmalandığını belirttiğimiz haklarını geri kazanmak ve üzerlerine dayatıldığını ifade ettiğimiz haksız kuşatmayı sona erdirmek için sonuçları ne olursa olsun hiçbir çabadan kaçınmayacağımızı; Allah'a güvenerek ve O'na tevekkül ederek hareket edeceğimizi bildiriyoruz."

Geçen hafta Ensarullah, Suudi Arabistan'ın kendi kontrollerindeki bir havalimanını hedef aldığını belirterek krallığa füze saldırıları düzenlediklerini açıklamıştı. Söz konusu saldırılar, Mart 2022'de yürürlüğe giren gayriresmi ateşkesten bu yana Ensarullah'ın Suudi Arabistan'a yönelik üstlendiği ilk saldırılar olarak kayda geçti.

Suudi Arabistan'dan ise bu açıklamalarına ilişkin henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.

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