  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Annesi, eşini ve kızını öldürdü! Ankara'da gece kana bulandı Zabıta memuru tutuklandı! CHP’li belediyede rüşvet skandalı Canlı yayında gündem olan anlar! Hakan Fidan o soruya uzun bir süre sessiz kaldı, yorum yapmadı Başkan Erdoğan'dan o isme bomba telefon: Çarşamba günü bekliyorum CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi Fenerbahçe Evinde Hata Yapmadı Sıcak saatler! ABD dev gemiye el koydu Sokak provokatörlerine tahliye! Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi İsrail'den keskin nişancıyla suikast! Şehit oldu
Yerel Yer altından sarhoşlara içki servisi!
Yerel

Yer altından sarhoşlara içki servisi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kaçak alkol üreten şüphelilerin internet üzerinden çeşitli platformlarda reklam vererek bazı kurumsal moto kurye firmalarını taklit ettikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle sahte kimlik ve firma algısı oluşturarak kaçak alkol pazarlaması yaptığı tespit edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ve sahte alkol üretimi ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde il genelinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yasa dışı üretim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Yaklaşık iki ay süren fiziki takip, teknik analiz ve değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahısların internet üzerinden çeşitli platformlarda reklam vererek bazı kurumsal moto kurye firmalarını taklit ettikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle sahte kimlik ve firma algısı oluşturarak kaçak alkol pazarlaması yaptığı, faaliyetleriyle kamu sağlığını tehlikeye attıkları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyon kapsamında, toprağa yaklaşık 2 metre derinliğinde kazı yapılarak gizlenmiş şekilde kurulan kaçak üretim tesisinde yapılan aramalarda;

2 adet yer altına gizlenmiş IBC tank, 2 bin 150 litre etil alkol,150 kilogram karbon,350 adet çeşitli ebatlarda alkol kiti,1 adet doldurma ünitesi,2 adet distilasyon tüpü,2 adet filtreleme kazanı,1 adet indüksiyon/ayrıştırma ünitesi,

2 adet sıvı aktarımına yarayan santrifüj pompa,1 adet jeneratör ve 1.500 adet bidon ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin yüksek miktarda sahte içki üretimine elverişli olduğu değerlendirilirken, kaçak üretim sisteminin yer altına gizlenerek tespitinin zorlaştırılmaya çalışıldığı belirlendi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Terör kadar tehlikeli! CHP’nin özendirdiği alkol sebepli çifte vukuat
Terör kadar tehlikeli! CHP’nin özendirdiği alkol sebepli çifte vukuat

Yerel

Terör kadar tehlikeli! CHP’nin özendirdiği alkol sebepli çifte vukuat

Kemalistlerin "özgürlük" diye savunduğu alkol belası nelere sebebiyet veriyor! Polisler canlarını son anda kurtardı
Kemalistlerin “özgürlük” diye savunduğu alkol belası nelere sebebiyet veriyor! Polisler canlarını son anda kurtardı

Gündem

Kemalistlerin “özgürlük” diye savunduğu alkol belası nelere sebebiyet veriyor! Polisler canlarını son anda kurtardı

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: "Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın"
CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

Gündem

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

"Rakıcı Özgür" ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı
“Rakıcı Özgür” ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı

Gündem

“Rakıcı Özgür” ve avaneleri iyi okusun! Alkol masasında arkadaşlar birbirini doğradı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23