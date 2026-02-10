Antarktika’da 66 yıllık gizem: Kayıp bilim insanı sonunda bulundu

Antarktika’da 1959 yılında bir keşif görevi sırasında kaybolan İngiliz meteorolog Dennis ‘Tink’ Bell’in bedeni, kayboluşundan 66 yıl sonra bulundu. Keşif, Henryk Arctowski Antarktika İstasyonu ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Bell, King George Adası’ndaki Admiralty Körfezi istasyonunda iki yıllık görev için bulunan altı kişilik ekipte yer alıyordu.

KEŞİF GÖREVİ FACİAYA DÖNÜŞTÜ

25 yaşındaki Bell, 26 Temmuz 1959’da üç ekip arkadaşıyla birlikte köpekli kızaklarla bir ölçüm ve haritalama görevi için yakındaki buzula tırmandı. Bell ve harita mühendisi Jeff Stokes, grubun geri kalanının önüne geçti.

Yumuşak karla kaplı ve çatlaklarla dolu alanda köpeklerin ilerlemekte zorlandığı, Bell’in onları yönlendirmek için kayaklarını çıkartarak öne geçtiği aktarıldı. Bell, bu sırada kar köprüsünün çökmesi sonucu bir buzul çatlağına düştü.

Kurtarma girişimi dönemin kutup anlatılarında şöyle aktarıldı:

Stokes derinliğe seslendiğinde Bell cevap verdi. Yaklaşık 30 metrelik ip aşağı sarkıtıldı. Bell’den kendini bağlaması istendi. Ağırlığı yukarı çekilemeyince ip köpeklere bağlandı. Ancak Bell ipi belinden geçirmişti; vücuduna sabitlememişti. Yukarı ulaşmak üzereyken kemer koptu ve yeniden düştü. Bu kez çağrılara yanıt gelmedi.

Olay, uzun yıllar çözülemeyen bir Antarktika kaybı olarak kayıtlara geçti.

KALINTILAR 2025’TE ORTAYA ÇIKTI

19 Ocak 2025’te Polonyalı araştırma ekibi, King George Adası’ndaki Ecology Buzulu üzerinde insan kalıntılarına rastladı. Bölgeye daha sonra arkeolog, jeomorfolog, antropolog ve buzul bilimci içeren geniş bir ekip gönderildi.

Çalışmalarda Bell’e ait olduğu belirlenen ek kalıntılarla birlikte 200’den fazla kişisel eşya çıkarıldı.

KİMLİK DNA İLE DOĞRULANDI

Kalıntılar, araştırma gemisi Sir David Attenborough ile İngiltere’ye taşındı. Bell’in hayatta olan iki kardeşinden alınan örneklerle karşılaştırılan DNA sonuçlarının, akrabalık ihtimalini ‘bir milyardan fazla kat daha olası’ gösterdiği açıklandı.

Kardeşi David Bell, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Kardeşimiz Dennis’in 66 yıl sonra bulunduğu haberini aldığımızda hem şok hem hayret yaşadık.

Dennis Bell’in adı hâlihazırda King George Adası’ndaki Bell Point noktasına verilmiş durumda. Ailenin, kalıntıların nihai olarak nasıl değerlendirileceğine karar vereceği bildirildi.