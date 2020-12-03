Yer altında yeni dönem! Kaçak maden işletmecilerine ağır ceza

Ertuğrul Şahan

Elektrik Piyasası Kanunu’nda düzenlemeler öngören kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında madencilik alanında önemli düzenlemeler yapıldı. Buna göre maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kaldırılacak.

Ruhsat iptali

Ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde her ay için ayrı ayrı yüzde 4 gecikme zammı uygulanacak ve bu rakamın haziran sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunlu olacak. Aksi halde ruhsat iptal edilecek. Ruhsatların süre uzatım taleplerinde ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 12 ay öncesinde talepte bulunma şartı getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 6 ay öncesine kadar da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri reddedilerek ruhsatları süre sonunda iptal edilecek ve ilgili saha ihale yolu ile ruhsatlandırılacak.

Kritik düzenleme

Başkasına ait ruhsat sahasında rödovans sözleşmesiyle çalışılan yerlerde, devralanın kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen sözleşme deki kapasiteyi aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden ilgili alan için tanınan tüm muafiyetler ve madencilik faaliyetleri kapsamında alınan bütün izinler devredilen ruhsatlarda da aynen korunacak.

Önemli adım

İşletme izni veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izni verilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın işletme izni alanı dışındaki mücavir sahalara 20 metreye kadar taşmalar hariç olmak üzere maden ocağı açılması veya üretimde bulunulması halinde sorumlulara üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Bakan Dönmez: Enerjide üretim çarkları daha güçlü olacak

Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kanunun TBMM’den geçmesinin akabinde sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: “Kanunla birlikte enerjide üretim çarklarını daha güçlü çevirecek, yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine daha etkin sunacağız. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun.”