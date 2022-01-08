Yer: Almanya... Canan Kaftancıoğlu’nun dostlarına müdahale

YENİ AKİT ANKARA

PKK’nın Avrupa yapılanması, 9 Ocak 2013’te Paris’te öldürülen Sakine Cansız ve terörist arkadaşları için gösteri yürüyüşü düzenlemek istedi. Alman polisi terör örgütü paçavraları ve terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini açmak isteyen göstericilere izin vermedi.

Terör örgütü PKK kurucularından Sakine Cansız (Kod adı: Sara), KNK Paris Temsilcisi Fidan Doğan (Kod adı: Rojbin), Gençlik Hareketi Üyesi Leyla Şaylemez (Kod adı: Ronahi) 2013 yılında Paris’te öldürülmesinin yıl dönümünü bahane eden örgütün Avrupa yapılanması ve terör destekçileri Almanya’da gösteri yürüyüşü düzenlemek istedi. Alman polisi yasa dışı gösteri yürüyüşüne izin vermezken, Almanya’daki Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan göstericilere de müsaade etmedi. Terör örgütü bunun üzerine medya organlarından yaygara koparmak istedi.

Yapılan haberlerde, “Fransa elçiliği önüne katliam protestosu nedeniyle siyah çelenk bırakılmak istendi. Alman polisinin siyah çelengin konulmasını engellemesi nedeniyle tepki gösteren kadınlar, ‘Avrupa’nın ortasında arkadaşlarımız katledildi. Bugün katliamı protesto etmek için siyah çelenk dahi bırakmamıza izin verilmiyor’ dediler.” ifadelerini kullanarak ellerini kollarını sallayarak Avrupa sokaklarında örgüt propagandası yapmak istediklerini anlatmaya çalıştılar.

Kaftancıoğlu’da yas tutmuştu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ve teröristlerin öldürülmesine ilişkin şu paylaşımda bulunmuştu:

"Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırıcı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."

"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder.’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti."