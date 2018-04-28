Yer: Adana... Çaldığı bisiklet çalınınca polise gitti!

Adem E. (52) merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir caminin şadırvanından su içtiği sırada bisikletinin çalındığı iddiasıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine başvurdu.

Polis, Adem E'nin marka ve modelini söylediği bisikletin aynısının başka bir mahalleden çalındığına yönelik de müracaat olması nedeniyle durumdan şüphelendi.

Yapılan sorgusunda bisikleti merkez Sucuzade Mahallesi'nde çaldığını, su içerken de çaldırdığını itiraf eden Adem E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Adem E'nin çalıntı bisikletle gezmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.​