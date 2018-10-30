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Yer: Adana... Bu kadarına da pes!

Adana'da, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açan sürücü, ayağa kalkıp, müzik eşliğinde dans etti.

30 Ekim 2018 Salı 11:22
Yer: Adana... Bu kadarına da pes!

Adana'da ismi öğrenilemeyen sürücü, hareket halindeki hafif ticari aracının kapısını açıp, ayağa kalkarak, müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Sürücünün bazen arkasına dönüp, tek eliyle direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı görüldü. Tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, viraja yaklaşan sürücünün bir ayağını yere sürterek, aracı yönlendirdiği anlar da yer aldı. Sürücü, daha sonra hafif ticari aracıyla ara sokaklara girerek, gözden kayboldu. Sosyal medyadan paylaşılan bu görüntü, izleyenlerin tepkisini çekti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:22
  1. Adana
  2. seyir halindeki otomobil
  3. dans

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