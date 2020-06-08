YEPAŞ salgın sonrası yeni döneme hazır

YEPAŞ, korona virüs ile mücadelede kademe kademe normalleşme sürecine girerken salgınla etkin mücadele kapsamında müşterilerini ve çalışanlarını korumak amacıyla tedbirlerin kapsamını genişletti.

YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam yaptığı açıklamada, korona virüs salgını dönemi ve sonrasında aldıkları önlemleri anlattı. Akşam, “Yaptığımız çalışmaları iki kapsamda değerlendirebiliriz. Birinci kapsamda, 10 Mart 2020 tarihinde ülkemiz de ilk vakanın görülmesinin ardından hem çalışanlarımızı hem de iş yerlerimize gelerek işlem yaptıran müşterilerimizi salgından korumak adına planlamalar yaptık. Acil eylem planlarımızı Korona virüs kapsamında yeniden revize ettik. Virüse ilişkin tüm önlemlerimizi planladık ve dokümante ettik. Çalışma düzenleri uyan arkadaşlarımızı ev-ofis çalışma düzenine geçirdik. Ev-ofis çalışma oranımız genel müdürlük düzeyinde yüzde 90’lar işletmeler düzeyinde ise yüzde 40’lar olarak gerçekleşti. Ofiste çalışması gereken arkadaşlarımızla ilgili de maske, eldiven, siperlik gibi gerekli koruyucu malzemelerini ivedi olarak temin ederek dağıtımını yaptık. İş yerlerimizin düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesini sağladık. İş yerlerimizi sosyal mesafeyi sağlayabilmek adına yeniden düzenledik. İş yeri içindeki müşteri yoğunluğunu düşürebilmek adına belli sayıda müşterimizi binalarımıza almaya başladık. Binalarımıza giren tüm müşterilerimizin ve çalışanlarımızın vücut ısılarını düzenli olarak ölçtük. Salgının çalışanlarımız ve müşterilerimiz nezdinde ki farkındalığını artırmak adına iletişim çalışmaları yaptık. Salgın dönemin de yasaklar sebebiyle sokağa çıkamayan 65 ya üstü müşterilerimize yerinde abonelik ve tahsilat hizmet verdik. Tüm bu çalışmaları salgın sonrası dönem de bir Şirket Kültürü olarak benimseyip devam ettirmeye yönelik faaliyetlerimize de devam ediyor olacağız. İkinci olarak ise devam etmesi gereken iş süreçlerimizi dikkate yeni iş modellerimizi devreye aldık. YEPAŞ olarak 5 il de yaklaşık 3 milyon yurttaşın iki milyondan fazla elektrik aboneliğinin elektrik tedarikçisi olmanın verdiği sorumlulukla iş yapış şekillerimizi gözden geçirdik. Salgın döneminde de devam eden müşteri hizmetleri süreçlerimizi hassasiyetle yürütmeye devam ettik. Bu kritik dönemde geçmiş yıllarda devreye aldığımız dijital kanallarımız olan E-devlet ve YEPAŞ Kolay İşlemler Müşteri portali üzerinden uzaktan online olarak abonelik, abonelik sonlandırma, fatura ödeme, güncelleme gibi işlemlerimizi yapmaya devam ettik. Bu kanallarda ki günlük ortalama işlem adetlerinin salgın öncesi döneme göre yüzde 150’lere varan oranlarda arması yani müşterilerimizin bu dijital kanalları salgın döneminde kullanıyor olması bizleri memnun etti. En önemlisi salgın dönemin de borç takibi ve icra süreçlerimizi durdurduk. Bu dönem de meskenler ve küçük tüketimli ticarethane müşterilerimiz için fiilen kesme işlemlerimizi yapmadık ve muhtemel mağduriyetleri önlemeye çalıştık. Bunun yanı sıra salgın sebebiyle ekonomik sıkıntıya düşen tüm müşterilerimize kredi kartı ile ödeme, taksitlendirme gibi farklı ödeme opsiyonlarını da sunarak onların yanında olduğumuzu göstermeye çalıştık” dedi.