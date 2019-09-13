Yenişehir Belediye Başkanı Aydın’dan İHA’ya plaket Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, yaptığı haberlerle ilçenin tanıtımına katkıda bulunan İhlas Haber Ajansı Muhabirine plaket verdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, yaptığı haberlerle ilçenin tanıtımına katkıda bulunan İhlas Haber Ajansı Muhabirine plaket verdi.

Yenişehir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü ve 6. Uluslararası Altın Biber Kültür, Tarım ve Hayvancılık Festivali Etkinliği boyunca yaptığı haberlerle ilçenin tanıtımına katkı koyan İhlas Haber Ajansı Yenişehir Muhabiri Fatih Ak, belediye başkanı Davut Aydın tarafından plaketle ödüllendirildi.

Festival sonrası düzenlediği kahvaltıda basın mensuplarıyla biraraya gelen Aydın, İlçemizde düzenlemiş olduğumuz festival ve etkinliklerde Yenişehir’imizin tanıtımı için canla başla mücadele eden basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Yenişehir hepimizin ortak paydası sevdası herkesi bu ortak paydada buluşmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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