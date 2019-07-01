Yenipazar Aşağı Dip Gölü, ziyaretçilerini bekliyor

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan doğa harikası Aşağı Dip Gölü, ziyaretçilerini bekliyor. Doğal güzelliğinin yanında seyir terası ve piknik alanları ile hafta sonlarını değerlendirmek isteyenler için bölgede çalışma yapan Yenipazar Belediye Başkanı, ziyaretçilerin rahatı için hafta sonları bölgeye ekip görevlendirdi.

“Sakin Şehir” unvanına sahip Yenipazar’ın tüm güzelliklerini değerlendirmek istediklerini belirten Belediye Başkanı Yüsran Erden, “Yerel değerleri asla ihmal etmeyeceğiz” diyerek Yenipazar’ın sahip olduğu değerlerin Avrupa’nın bir çok yerinde olmadığını belirtti. Bunlardan birinin de ilçe sınırlarında yer alan Aşağı Dip Gölü olduğunu belirten Başkan Erden, “60 dönüm alana sahip Aşağı Dip Gölü Büyük Menderes nehrinin kıvrımlarından kopmayla oluşmuş doğal bir göldür. Yeraltı sularının yanında Büyük Menderes nehrinden gelen bağlantısı ile tazelenip yaşayan bir ekosistem haline gelen Aşağı Dip Gölü, bölge doğal hayatının önemli bir sulak alanı haline gelmiştir. Yaz kış ayrı bir güzelliğe sahip olan bu alanda vatandaşlarımızın keyiflice vakit geçirebilmesi için Büyükşehir Belediyemiz ile bazı çalışmalar yaptık” diyerek vatandaşları Aşağı Dip Gölü’ne davet etti.

“Su kuşlarına da ev sahipliği yapıyor”

Aşağı Dip Gölü ve çevresinin gri balıkçıl, su tavuğu, sakar meke ve bazı ördek türleri gibi birçok su kuşuna ev sahipliği yaptığını belirten Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, “Çevresinde bulunan sazlıklar göçmen ve kalıcı su kuşlarına dinlenme, üreme ve yaşam alanı sunan nadide alanlardan biri. Bunun yanında Aşağı Dip Gölü ve çevresi biyolojik açıdan değerli bir sulak alan ekosistemidir. Ayrıca çakal, tilki, kirpi ve yaban domuzu gibi birçok memeli hayvanın yaşam alanı olan bu bölgeyi balıkçılık ve turizm açısından hak ettiği değere kavuşturmak istiyoruz” diye konuştu.