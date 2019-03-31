Yenimahalle yerel seçim 2019 sonuçları | Yenimahalle belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranı

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Yenimahalle belediye başkan adayları 2019

AK Parti Yenimahalle belediye başkan adayı Veysel Tiryaki (Cumhur İttifakı)

CHP Yenimahalle belediye başkan adayı Fethi Yaşar (Millet İttifakı)

SP Yenimahalle belediye başkan adayı Mehmet Şahin

DP Yenimahalle belediye başkan adayı Mert Demirhan

Yenimahalle 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 50.8

AK Parti % 37.9

MHP % 7.9

BBP % 1.2

Fethi Yaşar kimdir?

1949 yılında Afyon'un Sandıklı İlçesi'nde doğdu. İlk ve ortaokulu Sandıklı’da, lise tahsilini Ankara’da tamamladı.

Fethi Yaşar, eğitiminden sonra serbest ticarete başladı.Ailesi ile birlikte Yenimahalle ve Siteler’de başladığı ticaret hayatına, ülkemiz ekonomisinin en önemli sektörleri olan tekstil ve turizm alanlarında yatırımlar yaparak devam etti. Şu an tam entegre döşemelik ve perdelik kumaş üreten Prestige Mensucat AŞ’ nin ve 4000 yatak kapasitesine sahip Yaşar Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütmektedir.

Siyasete olan ilgisi çocukluğuna dayanır. Babası uzun yıllar Sandıklı'da CHP yöneticiliği yaptı. Fethi Yaşar ise 1966 yılında Yenimahalle Gençlik Kolları'na girdi. Sonraki yıllarda CHP'de Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Sekreterliği, 1990 sonrası SHP döneminde 3 dönem Kurultay Delegeliği yaptı. CHP'nin yeniden açılmasının ardından üç dönem Yenimahalle İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2000 yılının sonlarında İlçe Başkanlığı görevini kendi isteği doğrultusunda dönemin genel başkanı ve genel sekreterine danışarak bıraktı.

Fethi Yaşar, 2004-2009 yılları arasında Yenimahalle ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Kurultay delegesidir. 2009 Yılı Mahalli İdareler Seçimi'nde Yenimahalle’den CHP adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Yenimahalle Belediye Başkanı olarak seçildi. Fethi Yaşar, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ankara Yenimahalle İlçe Belediye Başkan adayı oldu. Yaşar; evli, iki erkek çocuk ve üç torun sahibidir.

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti

Cumhur ittifakı 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı, kısa adıyla Cumhur, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CUMHUR İTTİFAKI resmi olarak AK Parti ve MHP arasında devam etti.

Millet ittifakı 31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları

Millet İttifakı, kısa adıylaMillet, Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. İttifak, 5 Mayıs 2018 tarihinde dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde millet ittifakı resmi olarak CHP ve İYİ Parti arasında devam etti.