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Gündem Yenimahalle CHP'ye çalışıyor
Gündem

Yenimahalle CHP'ye çalışıyor

Yasa dışı ‘organ ve doku ticareti’ ve taciz rezaletlerinin yaşandığı ve çok sayıda yöneticinin 300’den fazla yakınını işe alarak usulsüz kadrolaşma ile akraba çiftliğine dönen CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 10:10:00 -
Yenimahalle CHP'ye çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde yandaşlara kadro açmak için asgari ücretle çalışan ve aralarında hamilelerin de olduğu 28 işçiyi ‘bütçe olmadığı’ gerekçesiyle işten çıkardıktan kısa bir süre sonra 140 yandaşı daha kadrosuna kattığını deşifre ettiğimiz belediyede şimdi de “bankamatikçi işçi” rezaleti patlak verdi.

CHP’lilerin maaşı milletin cebinden

Taciz rezaleti, böbrek ticareti ve usulsüz atamalarla çalkalanan Yenimahalle Belediyesi’nde gün geçmiyor ki yeni bir skandal patlak vermesin. Geçtiğimiz günlerde yandaşlara kadro açmak için asgari ücretle çalışan ve aralarında hamilelerin de olduğu 28 işçiyi ‘bütçe olmadığı’ gerekçesiyle işten çıkardıktan kısa bir süre sonra 140 yandaşı daha kadrosuna kattığını deşifre ettiğimiz Yenimahalle Belediyesi’nde şimdi de “bankamatikçi işçi” rezaleti patlak verdi. CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı ve Yenimahalle Batıkent Temsilciliği’nde görevli çok sayıda teşkilat mensubunun işe gitmedikleri halde Yenimahalle Belediyesi’nden maaş aldıkları ortaya çıktı. CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı Halil Alankuş ile ilçe sekreteri Ebru Kılıç’ın partiye hizmet ettikleri halde belediye iştiraki YE-PA’dan maaş aldıkları öğrenildi. CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığında yaşanan rezaletin bununla sınırlı kalmadığı, İlçe Başkanı Ferudun Güngör’ün kullandığı makam aracının da yine CHP’li belediye tarafından tahsis edildiği belirtildi.

Bankamatik Başkan mesai istedi

Yenimahalle Belediyesi’nden nemalanan diğer bir CHP teşkilatı ise Batıkent Temsilciliği. CHP Batıkent Temsilciliği Başkanı Sibel Aslan ve temsilcilikte çalışan çaycı Fatma Burgucu da partiye çalıştıkları halde maaşını CHP’li Yenimahalle Belediyesi iştiraki YEPA’dan alan bankamatikçiler arasında yer alıyor. Milletin sırtından geçinmekten rahatsızlık duymayan başkan Sibel Aslan’ın bu da yetmezmiş gibi YEPA’ya giderek, “temsilcilik açık olduğu için hafta sonları CHP Batıkent Temsilciliği’nde çalışıyorum. Bu nedenle bana mesai yazın” diyerek büyük bir pişkinlik örneği sergilediği de iddia edildi.

Torpilli atamalarla kadro şişti

Öte yandan, yerel seçimlerden önce Yenimahalle Belediyesi’nde 502’si memur olmak üzere toplam 3 bin 34 personel varken, son dönemde yaşanan yandaş kadrolaşmayla personel sayısı 4 bin 322’ye yükseldi. Belediyedeki kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre son günlerde yandaş semirtme merkezine dönen Yenimahalle Belediyesi’ne diğer ilçelerden çok sayıda partili torpille işe alındı.

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Yorumlar

Ercan

Bir de Şahinbey belediyesi ihalelerini yazsan da bilgilensek.
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06pursaklar

M. Gökçeğin kadrolara yerleştirdiği yandaşları, kolu komşusunun emekliliği geldi. 25 yılı doldurdular. Sıra chpde. ALTIN ÇÖZÜM önerisi budur:belediyelerin elinden para yönetimi alınmalı. Farklı bir yönetim modeli üretmeli. Yani para konritrolü belediyelerde olduğu sürece bu kepazelik bitmez. Her gelen parti istinasız yandaşını yerleştiriyor. Olan vatandaşın parasına oluyor. Bu konuyu çözen siyasetcinin heykeli dikilse hakkıdır
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