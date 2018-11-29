Yenimahalle Belediyespor'a İspanyol rakip





ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Challenge Kupası'nın son 16 turunda İspanya'dan Rocasa Gran Canaria ile mücadele edecek.

Başkent ekibi, İspanyol ekibiyle ilk maçını 2 veya 3 Şubat 2019'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını da 9 veya 10 Şubat'ta sahasında oynayacak.

Rocasa Gran Canaria, geçen sezon aynı kupanın finalinde Polonya temsilcisi MKS Perla Lublin ile karşılaşmıştı. Rakibiyle sahasında 22-22 berabere kalan İspanyol ekibi deplasmanda ise 27-23 yenilerek ikinci olmuştu.

İspanyol takımı, 2015-2016 sezonunda ise Kadınlar Challenge Kupası'nı almıştı. Rocasa Gran Canaria, finalde Türk ekibi Kastamonu Belediyespor'u deplasmanda 29-25, sahasında ise 33-29 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.







