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Yenimahalle Belediyespor'a İspanyol rakip

- Hentbolda Kadınlar Challenge Kupası son 16 turunda yer alan Yenimahalle Belediyespor, Rocasa Gran Canaria ile eşleşti

29 Kasım 2018 Perşembe 12:42
Yenimahalle Belediyespor'a İspanyol rakip


ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Challenge Kupası'nın son 16 turunda İspanya'dan Rocasa Gran Canaria ile mücadele edecek.

Başkent ekibi, İspanyol ekibiyle ilk maçını 2 veya 3 Şubat 2019'da deplasmanda, rövanş karşılaşmasını da 9 veya 10 Şubat'ta sahasında oynayacak.

Rocasa Gran Canaria, geçen sezon aynı kupanın finalinde Polonya temsilcisi MKS Perla Lublin ile karşılaşmıştı. Rakibiyle sahasında 22-22 berabere kalan İspanyol ekibi deplasmanda ise 27-23 yenilerek ikinci olmuştu.

İspanyol takımı, 2015-2016 sezonunda ise Kadınlar Challenge Kupası'nı almıştı. Rocasa Gran Canaria, finalde Türk ekibi Kastamonu Belediyespor'u deplasmanda 29-25, sahasında ise 33-29 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.



Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:42
  1. HENTBOL
  2. Kadınlar Challenge Kupası
  3. Rocasa Gran Canaria
  4. son 16 turu
  5. Yenimahalle Belediyespor

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