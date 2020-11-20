Yenilikçi yatırım imkanı

Akit Ekonomi

Türkiye’nin önde gelen konut üreticilerinden Ege Yapı, yeni nesil kira garantili gayrimenkul yatırım modeli The Superior Suites’i hayata geçirdi. Şirket, 2 yıldır üst üste ‘Bölgesinin Getiri Potansiyeli En Yüksek Konut Projesi’ seçilen Kordon İstanbul’un son etabı The Superior Suites Kordon İstanbul için ön talep toplamaya başladı.

Özel mobilya tasarımlı

The Superior Suites, satın alınan özel dekorasyonlu ünitelerin işletilmesiyle birlikte geleneksel gayrimenkul yatırımından çok daha fazla ve hızlı kazanç getirisi sağlıyor. Uzun ya da kısa süreli konaklama hizmetlerinin dışında etkinlik alanları ve çalışma alanlarıyla hizmet veren profesyonel bir işletme modeli olan The Superior Suites, tamamı balkonlu özel mobilya tasarımlı süitleri kapsıyor.

Önemli bir fırsat

Yapılan yatırımlar için 20 yıl boyunca kazanç sağlamayı garanti eden model, İstanbul’un en değerli merkezi noktalarından birinde eşsiz bir yatırım fırsatı sunuyor. 1+0, 1+1 ve 2+1 olmak üzere farklı tip ve özelliklerde özel dekorasyonlu 3 süit seçeneği bulunan The Superior Suites, lansman öncesi fiyatlardan yararlanmak isteyenleri bekliyor. Geliştirdiği yenilikçi projeler ile gayrimenkul sektörüne soluk kazandıran Ege Yapı, farklı bölgelerdeki gelecek projelerinde de bu yatırım modelini sürdürmeyi hedefliyor.

Frene basmadık

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yatırımlara ara vermediklerini ifade etti. “Yatırım planımız dahilinde Kâğıthane’deki Kordon İstanbul, Yedikule’deki Cer İstanbul ve Çekmeköy’deki ÇamlıYaka Konakları’nın satışları devam ediyor” diyen Kabadayı, şu açıklamalarda bulundu: “2020 yılının son çeyreğinde ise yine daha önce kamuoyuyla paylaştığımız Çekmeköy ve Hasköy’de toplam 210 milyon TL değerinde iki yeni projeye daha başlamayı hedefliyoruz. Hükümet, geliştirici inşaat şirketleri ve gayrimenkul yatırımcıları el ele vererek pandemi sürecinden güçlenerek çıkacağız. Önümüzdeki 2 yıl içinde toplam 4 adet yeni projeye başlamayı hedefliyoruz. Ayrıca İzmir projemiz ile ilgili çalışmalarımız da süratli bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz bu zamana kadar tamamladığımız toplam 1 milyon 250 bin metrekare inşaat alanını 2 milyon metrekareye ulaştırmak.”

Hedeflerimizi gerçekleştirdik

Finansal planlama konusunda çok iyi çalışmalar yaptıklarını belirten Kabadayı, şöyle devam etti: “Ege Yapı olarak, mevcut konjonktürde iyi bir finansal planlamayla inşaat ve teslim süreçlerine yönelik hedeflerimizi gerçekleştirdik. Salgının ekonomimize etkilerini azaltmak için istihdam oluşturmanın her zamankinden daha anlamlı ve değerli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle de yatırım planımızda yer alan projelerimizi öne çekme kararı aldık. Merkezimiz ve mevcut projelerimizde oluşturduğumuz istihdam alanıyla bin 400 kişiye iş imkânı sunmamızın yanı sıra seneye hayata geçireceğimiz Beyoğlu, İzmir ve Çekmeköy projeleri ile de 600 kişiyi daha işe almayı hedefliyoruz.”

Güçlenerek çıktık

Hükümet, geliştirici inşaat şirketleri ve gayrimenkul yatırımcılarının el ele vererek pandemi sürecinden güçlenerek çıkacaklarını ifade eden İnanç Kabadayı, önümüzdeki 2 yıl içinde toplam 4 adet yeni projeye başlamayı planladıklarını söyledi. Bugüne kadar toplam bir milyon 250 bin metrekare inşaat alanını tamamlayan Ege Yapı, hedeflediği projelerle bu alanı 2 milyon metrekareye yükseltmeyi hedefliyor.