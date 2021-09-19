Yenilgi sonrası Ali Koç TFF'ye yüklendi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasmanda Başakşehir'e 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Arzuladığım bir noktaya hızla geldik"

"Savaşan, mücadele eden ve formanın hakkını verecek bir bir takım için söz vermiştim. Şu ana kadar gördüğüm, arzuladığım bir noktaya hızla geldik. İnşallah bunu hızlandırarak devam ettirebiliriz."

"Panik olacak bir durum yok"

"Panik olacak bir durum yok, ben takımıma ve hocama çok çok inanıyorum. Yarın yepyeni bir gün başlıyor. Perşembe günkü Giresunspor maçına odaklanacağız. Üzüldük, 3 puan almak isterdik ama olmadı. Sağlık olsun."

"TFF'nin, MHK'nin, Kulüpler Birliği'nin bir ses çıkartması lazım"

"Maçın skoru hakkında söylemiyorum, TFF'nin, MHK'nin, Kulüpler Birliği'nin bir ses çıkartması lazım. Oyun bu kadar durmaz. Zaman geçirmeye yönelik hareketlerin en rahat yapıldığı lig herhalde biziz. Hakemlerin buna müsaade etmemesi gerek diye düşünüyorum."

"Frankfurt maçında mükemmel bir hakem yönetimi seyrettik, oyun çok açıktı. Bizim de bunlardan eksik kalmamamız lazım."

"Sivasspor maçı 45 dakika oynanmış, 12 dakika maç durmuş, 7 dakika uzatma verdiler. Bu, futbolun marka değerine zarar veren bir olgu."

"TFF'yle neyi konuşsak haklısınız diyorlar ama bir şey değişmiyor."

"Hakemler de doğal olarak yorulur"

"Çok şükür bugün hakemlik bir şey olmadı. Hakemler de doğal olarak yorulur. Yorgunluk, karar reflekslerini ve odaklanmayı etkileyebilir."

"Saha hakemleri ve VAR hakemleri ayrı olmalı."

"Fenerbahçe'de kongre uman bir kadro var"

"Daha hiçbir şey kötü değilken başladı... Bu bilinçli başlamış bir şey. Çoğunlukla troll hesaplar görüyorsunuz, bu tamamen tribünlere ve bizi yıpratmaya yönelik hareketler. Fenerbahçe'de bir kriz ortamı oluşturup, kongre uman bir kadro var."