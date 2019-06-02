Yenikapı'daki yüz binlerce kişi saf tuttu! “Burası Konstantinapol değil, İslambol!”

İstanbul’un Fethinin 566. yılı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile Yenikapı’da düzenlenen Enderun usulü teravih namazına yüzbinlerce kişi katıldı.

“313 Bin Kişi ile Enderun Teravih Namazında Buluşuyoruz” etkinliği için yüzbinlerce kişi Yenikapı’da bir araya geldi. Akşam ezanı öncesi alana gelenlere iftariyelik dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve kariler imametinde Enderun usulü teravih namazı kılındı. Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin de duası yapıldı.

Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı.

“Burası İslambol, burası Konstantinapol değil”

Programın sonunda teravihe katılan vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fethin 566. yıldönümünde Ramazan’ı şerifin böyle anlamlı bir gecesinde leyle-i kadrin ertesinde burada yüzbinlerle bir Enderun teravihini hep birlikte icra etik. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu akşam bu buluşmanız aslında aynı zamanda iki zihniyetin ifadesidir. Kardeşlerim, ülkemizde hatırlayın, zulüm 1453’te başladı diyenler var. Hatırlıyorsunuz o günleri değil mi? Ama bu akşam burada da Fethin 566. yıldönümünü tescil edenler var. Kardeşlerim, ‘idraki meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.’ İşte bu kitle evvel Allah bunlara karşı idrakin büyüğünü ortaya koymuştur. Burası İstanbul. Bir diğer adıyla İslambol. Burası Konstantinapol değil. Ama burayı öyle görmek isteyenler var. Öyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini ortaya koymak için gece gündüz demeden tüm kardeşlerimize ulaşmamız, tüm gerçeği anlatmamız lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.