0553 313 94 23

Yenikapı'daki yüz binlerce kişi saf tuttu! “Burası Konstantinapol değil, İslambol!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki Enderun teravih namazında yüz binlerce vatandaşla birlikte saf tuttu.

02 Haziran 2019 Pazar 00:02
Yenikapı'daki yüz binlerce kişi saf tuttu! “Burası Konstantinapol değil, İslambol!”

İstanbul’un Fethinin 566. yılı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile Yenikapı’da düzenlenen Enderun usulü teravih namazına yüzbinlerce kişi katıldı.

313 Bin Kişi ile Enderun Teravih Namazında Buluşuyoruz” etkinliği için yüzbinlerce kişi Yenikapı’da bir araya geldi. Akşam ezanı öncesi alana gelenlere iftariyelik dağıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve kariler imametinde Enderun usulü teravih namazı kılındı. Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin de duası yapıldı.

Yenikapı alanındaki Enderun Teravih Namazı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ve yüzbinlerce vatandaş yer aldı.

“Burası İslambol, burası Konstantinapol değil”

Programın sonunda teravihe katılan vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fethin 566. yıldönümünde Ramazan’ı şerifin böyle anlamlı bir gecesinde leyle-i kadrin ertesinde burada yüzbinlerle bir Enderun teravihini hep birlikte icra etik. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu akşam bu buluşmanız aslında aynı zamanda iki zihniyetin ifadesidir. Kardeşlerim, ülkemizde hatırlayın, zulüm 1453’te başladı diyenler var. Hatırlıyorsunuz o günleri değil mi? Ama bu akşam burada da Fethin 566. yıldönümünü tescil edenler var. Kardeşlerim, ‘idraki meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.’ İşte bu kitle evvel Allah bunlara karşı idrakin büyüğünü ortaya koymuştur. Burası İstanbul. Bir diğer adıyla İslambol. Burası Konstantinapol değil. Ama burayı öyle görmek isteyenler var. Öyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini ortaya koymak için gece gündüz demeden tüm kardeşlerimize ulaşmamız, tüm gerçeği anlatmamız lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 00:02
  1. İstanbul
  2. Teravih namazı
  3. Yenikapı

YORUM YAZ

  • iskenderiskender5 sa önce
    ön teker nereden giderse arka teker,de onu takip eder boşunamı demişler.Reis önden gidiyor halk ona uyuyor,azbir azınlık ancak öter durur.Tabiki halkın şuuru arttıkça görevi ehline veriyor.sapıklara kalan yalansöylemek ve iftira etmek,bundanda netiyce alamadıkları için batıdaki düşmanlarımızı yardıma çağırıyorlar,sanki onlar kaderi değişecek güçteler.15 temmuzda havasını aldılar,buaziz milletimize Rabbimizin ebedi yardımı,dır ve kıyamete kadar devam edecek inşallah.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mısır Ortodoksları, Hz. İsa ve annesinin ülkeye gelişini kutladı
  1. Mısır Ortodoksları, Hz. İsa ve..
  2. "Oylarınızı büyük ve güçlü Türkiye..
  3. Sarıyer Aşiyan Sahili’nde denize düşen..
  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahur..
  5. AFAD Yemen'in Marib kentinde 5 bin..
  6. "AP seçimleri Avrupa’da kimlik..
  7. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
  8. TBMM Başkanı Şentop, üniversite..
  9. Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 1..
  10. Husilerden Suudi Arabistan'a "askeri..
  11. Hollanda'da fotoğraf müzesinin..
  12. Bahçeli'ye yakın isimden Tunceli..
  13. İkinci kattan düşen iki buçuk..
  14. Futbolda maçın ardından
  15. Silahlı saldırgan, tornavidayla..
  16. Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu
  17. Eğitimci Yazar Fidan'dan MEB'e sert..
  18. İftar programına yaklaşık 7 bin kişi..
  19. Mekke-i Mükerreme'de Kadir Gecesi 3..
  20. Hakkari'deki terör saldırısı
  21. Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar..
  22. Yolda yürürken uyardığı küfür eden..
  23. "Yenikapı'da Enderun Teravihi"
  24. İzmir’de 24’ü çocuk 100 göçmen..
  25. Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı
  26. FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek..
  27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası..
  28. Bakan Soylu, Balkan göçmenleriyle..
  29. Kızından boşanan damadını vurup aynı..
  30. "Yenikapı'da Enderun Teravihi"
Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler

Günün Karikatürü

1 Haziran 2019
Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan Gölge için başsavcılıktan açıklama!
'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan Gölge için başsavcılıktan açıklama!