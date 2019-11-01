Yenikapı’da tekneye uyuşturucu baskını! 3 gözaltı
Yenikapı sahilindeki tekneye yapılan baskında, çeşitli türlerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Aynı olayla ilgili gerçekleştirilen başka bir operasyonda da bu zanlının kardeşi ve babası gözaltına alındı.
Yenikapı sahilinde uyuşturucu satışı yapıldığı ileri sürülen tekneye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenikapı sahilinde bir teknede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda belirlenen tekneye operasyon düzenledi.
Baskında, teknede çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, Serkan K. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Serkan K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ayrıca, aynı olayla ilgili düzenlenen başka bir operasyonda ise Serkan K'nin kardeşi Selçuk K. ile babası Mehmet Emin K'nin evinde uyuşturucu maddeler ve iki hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan baba ile oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.