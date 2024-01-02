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Siyaset Yenik eski ortaklar ittifak arayışında! Özel ve Karamollaoğlu bir araya geldi
Siyaset

Yenik eski ortaklar ittifak arayışında! Özel ve Karamollaoğlu bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-02 20:03:00 - 2024-01-02 20:07:37

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak kurarak hezimet yaşayan CHP ve Saat Partisi yerel seçimler için ittifak arayışına girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.

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