SON DAKİKA
Aktüel 'Yenidoğan ölümlerini araştıran Meclis komisyonu raporu yetersiz!'
Aktüel

'Yenidoğan ölümlerini araştıran Meclis komisyonu raporu yetersiz!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Yenidoğan ölümlerini araştıran Meclis komisyonu raporu yetersiz!'

Yenidoğan skandalı sonrası kurulan TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’nun raporunu TTB eleştirdi: Sorunun kaynağı ve somut tespitler yok!

Yenidoğan skandalı sonrası kurulan TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu’nun raporunu TTB eleştirdi: Sorunun kaynağı ve somut tespitler yok!

Komisyon 2024’deki operasyonlarla kamuoyuna yansıyan, yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki ihmaller zincirini araştırmak için kurulmuştu.

İstanbul’da çok sayıda bebeğin, aralarında hekimler ve sağlık çalışanlarının da olduğu bir çete tarafından anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yönlendirilmesi, bu yolla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ailelerden haksız gelir elde edilmesi ve bebeklerin bir kısmının yaşamını yitirmesiyle ilgili hazırlanan rapor ocakta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulmuştu.

Raporda komisyonda görüşlerine başvurulan kurumların paylaştığı bilgiler, öneri ve eleştirilere hiç yer verilmemiş.

 

TTB’nin açıklamasında rapor şöyle eleştirildi:

* Sorunun kaynağının belirlenmemesi, benzer olayların yeniden yaşanmaması için yapılması gerekenleri belirlemek için kurulan komisyonun görevini yerine getirmesine de engel olmuştur.

* TTB komisyonda, ortaya çıkan kabul edilemez sonucun nedeninin mevzuat yoluyla yaratılan denetimsizlik ve sağlık hizmetinin niteliğinden feragat edilerek sermaye lehine yaratılan imtiyaz olduğunu Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri üzerinden ortaya koymuştur. Aradan bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, 05.02.2026 tarihinde yayımlanan araştırma komisyonu raporu, ortaya çıkan sonucun nedenlerine dair somut tespitler içermemektedir.

* Mevzuat ve denetim mekanizmalarının sıralandığı bölümde hekimlerin mesleki etik denetimini yapma yetkisine sahip tek kurum olmasına karşın, Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve disiplin mevzuatı listeye alınmamıştır.


* Sorunun kaynağının belirlenmemesi, benzer olayların yeniden yaşanmaması için yapılması gerekenleri belirlemek için kurulan komisyonun görevini yerine getirmesine de engel olmuştur.

 

Temel yaptırım 'para cezası' oldu

*TTB, iddianamenin kabul edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Suç duyurusu üzerine yapılan ön inceleme evrakı, soruşturma izni verilmemesi üzerine açılan dava dosyasına girmiştir. Dosyaya sunulan ifadeler, belgeler ve raporlar incelendiğinde görüldüğü gibi soruşturmada adı geçen hastanelerin yeterli altyapı, uzman hekim ve sağlık çalışanı olmaksızın yoğun bakım servisi işlettikleri görülmektedir.

*Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin kısıtlayıcı hükmü 20 yıl boyunca ertelenerek, özel sağlık kuruluşlarında yenidoğan yoğun bakımları dahil olmak üzere tüm yoğun bakım yataklarının artışın ve yenidoğan yataklarının yarısından fazlasının özel sektörde olmasının önü açılmıştır.

*Özel sağlık kuruluşlarının denetim ölçütlerinin ve ihlallere uygulanacak yaptırımların da aynı düzenlemelerle belirlendiği, özellikle 2005’den itibaren ‘para cezasının’ temel yaptırım haline getirildiği, hastanelerin gerekleri yerine getirmemelerine karşın hizmet sunmalarının önünün bu şekilde açıldığı anlaşılmaktadır.

