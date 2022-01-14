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Dünya Yenidoğan bebek -20 derecede sokakta bulundu!
Dünya

Yenidoğan bebek -20 derecede sokakta bulundu!

Sibirya'da yenidoğan bebek hava -20 derecedeyken sokakta terk edilmiş bir halde bulundu. Yumurta kutusuna konulan bebeğin 3 gün önce doğduğu tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 09:01:00 - 2022-01-14 09:05:05
Yenidoğan bebek -20 derecede sokakta bulundu!

Sibirya'da hava -20 dereceyken yenidoğan bir bebek yumurta kutusunun içinde terk edilmiş bir şekilde bulundu.

Yerel haberlere göre Sibirya'da Novosibirsk'in dışındaki Sosnovka köyü yakınlarındaki uzak bir yolda hava -20 dereceyken bir yumurta kutusunda yenidoğan bir bebek bulundu.

Yenidoğan bebek hastaneye kaldırıldı, durumun iyi olduğu ifade edildi. Bebeğin üç gün önce doğduğu tahmin ediliyor.

Anne hakkında soruşturma başlatıldı

Polis bebeğin annesini ararken, reşit olmayan birini öldürmeye teşebbüsten adli soruşturma başlattı..

Rus gazetesi NGS'de yer alan habere göre, 5 genç yürüyüşe çıktıkları sırada bebeği fark ettiler. Bebeği bulan gençlerden birinin ailesi onu evlat edinmek istediğini belirtti ancak öncelikle bebeğin biyolojik ailesine ulaşılmaya çalışıyor.

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