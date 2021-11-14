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Sağlık Yenidoğan ambulanslarıyla 20 bin bebek hayata tutundu
Sağlık

Yenidoğan ambulanslarıyla 20 bin bebek hayata tutundu

Sağlık Bakanlığınca yaklaşık bir yıl önce Türkiye genelinde hizmete alınan “yenidoğan ambulansları” bugüne kadar 20 bin bebeğin hızla hastanelere yetiştirilerek yaşama tutunmasını sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:09:00 -
Yenidoğan ambulanslarıyla 20 bin bebek hayata tutundu

Yalnızca bebeklere hizmet veren, özel kuvöz, solunum cihazı gibi donanımlarıyla yoğun bakım ünitesini aratmayan ambulanslar bebeklerin hastalık ölüm oranlarının azaltılmasında kilit rol oynuyor. Ambulanslarda bu konuda özel eğitim almış sağlık personeli görev yapıyor. Erken doğmuş, solunum güçlüğü çeken, vücut ısılarını henüz koruyamayan bebekler, ambulanslarla tedavileri aksamadan hızla hastanelere yetiştiriliyor.

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