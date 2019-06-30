0553 313 94 23

Yeniden RP: Seçmen yetkiyi süreli veriyor

Yeniden Refah Partisi tarafından 23 Haziran seçimlerine ilişkin yapılan açıklamada, seçmenlerin yöneticilere verdiği yetkinin süreli olduğuna dikkat çekildi.

30 Haziran 2019 Pazar 09:45
Yeniden RP: Seçmen yetkiyi süreli veriyor

 Yeni Akit  Ankara 

Yeniden Refah Partisi, 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini değerlendirdi. Partiden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Milletimizin devleti ve belediyeleri yönetenlerden beklentisi açıktır; yetkiyi milletin verdiğinin ve bu yetkinin süreli olduğunun unutulmaması, verilen yetkinin millet için kullanılması, açık ve şeffaf bir yönetim ortaya konulması, gönlünü millete açan tevazu sahibi bir yönetim anlayışının benimsenmesi, milletin emaneti olana millet adına sahip çıkılması, kişisel çıkarları değil ülkemizin geleceğini ve milletimizin refahını önceleyen icraatların yapılması, adaletten asla taviz verilmemesi, toplumsal huzurun korunması. Vatandaşın artık iktidarın kendisine anlattıklarına temkinli yaklaşmaya başladığını ve hatta iktidarın her söylediğini sorgusuz-sualsiz kabullenmediğini açıkça ortaya koymakta ve artık siyasette yeni bir dönemin başladığını işaret etmektedir. Uzun süreli iktidarlarda görülen temel sorunlar söz konusu süreçte yoğun bir şekilde yaşanmış, Milletin iktidar partisine yıllardır verdiği çok büyük desteğin ve bunu sağladığı gücün ortaya çıkardığı psikoloji ile oluşan yönetimsel ve kişisel davranış şekillerinin milletimiz üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler sandığa açık şekilde yansımıştır. Gerek Yerel Yönetimlerde yapılan yanlışlar, gerekse Merkezi Yönetimin izlediği politikalar neticesinde ortaya çıkan başta ekonomik olmak üzere temel sorunlar, milletimizin  bu seçimde oy verme kararını ciddi şekilde etkilemiştir.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 09:45
  1. Ankara
  2. Yeniden Refah Partisi
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi
  4. Yerel Yönetimler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    1. Vatandaşa kötü muamele cezasız kalmadı
    2. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    3. (Özel) Orta Asya’nın 5 bin yıllık halı..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’da Ara..
    5. Trump: Türkiye’ye haksızlık yaptık
    6. Evde bakım hizmeti mutlu ediyor
    7. Sürat yapan 411 araca 113 bin lira..
    8. Sokaktaki kedileri besleyen öğretmeni..
    9. Topluma zehir kusan Ekşi Sözlük..
    10. Leylek yavruları uçuşa hazırlanıyor
    11. Oran erkeklerde daha fazla! O..
    12. Kocaeli'de denizde kaybolan kişinin..
    13. Suriye sınırında hareketlilik!
    14. Dolmuşta hırsızlık yaptı, "Tövbe..
    15. Bayburt’ta Atatürk anıtı tekrar yerine..
    16. Önce saçını yaptırdı sonra ücret..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    18. Sıcak havalarda artan boğulma..
    19. Okulun bilgisayarlarını çalan şahıs..
    20. Yeniden RP: Seçmen yetkiyi süreli..
    21. Gözleri görmeyen Berna Kuran’ı Kerim’i..
    22. Suriye sınırındaki birliklere askeri..
    23. Portekiz’den Yedikule Hayvan..
    24. (Özel) Şişli’de parkta yürüyüş yapan..
    25. İntihar için cama çıkan genç,..
    26. (Özel) Online eğitimle altın madalya..
    27. (Özel) Bursa’da 6 yaşındaki Sinan’a..
    28. Başkan Balcı Çerkeş Sokak’ta
    29. Üreğil Millet Bahçesi ziyaretçi..
    30. Tarihi eser operasyonundaki kaftan..
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!
    AK Parti yandaşı(!) gazeteci, KHK'lı sayısına 7 kat zam yaptı!