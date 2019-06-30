Yeniden RP: Seçmen yetkiyi süreli veriyor

Yeni Akit Ankara

Yeniden Refah Partisi, 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini değerlendirdi. Partiden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Milletimizin devleti ve belediyeleri yönetenlerden beklentisi açıktır; yetkiyi milletin verdiğinin ve bu yetkinin süreli olduğunun unutulmaması, verilen yetkinin millet için kullanılması, açık ve şeffaf bir yönetim ortaya konulması, gönlünü millete açan tevazu sahibi bir yönetim anlayışının benimsenmesi, milletin emaneti olana millet adına sahip çıkılması, kişisel çıkarları değil ülkemizin geleceğini ve milletimizin refahını önceleyen icraatların yapılması, adaletten asla taviz verilmemesi, toplumsal huzurun korunması. Vatandaşın artık iktidarın kendisine anlattıklarına temkinli yaklaşmaya başladığını ve hatta iktidarın her söylediğini sorgusuz-sualsiz kabullenmediğini açıkça ortaya koymakta ve artık siyasette yeni bir dönemin başladığını işaret etmektedir. Uzun süreli iktidarlarda görülen temel sorunlar söz konusu süreçte yoğun bir şekilde yaşanmış, Milletin iktidar partisine yıllardır verdiği çok büyük desteğin ve bunu sağladığı gücün ortaya çıkardığı psikoloji ile oluşan yönetimsel ve kişisel davranış şekillerinin milletimiz üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler sandığa açık şekilde yansımıştır. Gerek Yerel Yönetimlerde yapılan yanlışlar, gerekse Merkezi Yönetimin izlediği politikalar neticesinde ortaya çıkan başta ekonomik olmak üzere temel sorunlar, milletimizin bu seçimde oy verme kararını ciddi şekilde etkilemiştir.”