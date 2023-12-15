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Siyaset Yeniden Refah'tan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
Siyaset

Yeniden Refah'tan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-12-15 21:27:00 - 2023-12-15 21:29:54
Yeniden Refah'tan Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

Yeniden Refah Partisi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ve Konya Milletvekili Ali Yüksel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi'nden, görüşme sonrası açıklama yapılarak, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile Konya Milletvekili Ali Yüksel, önceki gün, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışma ofisinde nezaket ziyareti gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

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