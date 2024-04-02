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Siyaset Yeniden Refah'tan bir 'erken seçim' açıklaması daha! Dalga mı geçiyorsunuz?
Siyaset

Yeniden Refah'tan bir 'erken seçim' açıklaması daha! Dalga mı geçiyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2024-04-02 19:53:00 - 2024-04-02 19:57:03
Yeniden Refah'tan bir 'erken seçim' açıklaması daha! Dalga mı geçiyorsunuz?

Yeniden Refah Partisi'nin sandıkta hezimete uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, seçime ilişkin ilk açıklamasında 'erken seçim' çağrısı yaptı.

Altınöz, "Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Çünkü mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış, esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibarıyla erken seçim kaçınılmaz" dedi.

Mehmet Altınöz seçimden hemen önce de adeta bir itirafta bulunarak, Türkiye’yi erken seçime götüreceklerini açıklayıp, “Fatih Erbakan’ı Cumhurbaşkanı yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Geri adım geldi!

Gelen tepkiler karşısında Yeniden Refah Partisi geri adım attı. Parti genel merkezinde basın açıklaması yapan Suat Kılıç, "Türkiye’nin bugün erken bir seçime götürülmesini telaffuz etmenin Türkiye’ye bir faydası yok" dedi.

Suat Kılıç konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi:
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Sokağın beklediği bu andan itibaren ekonomideki kronik sorunların çözülmesidir. Sokak yeni ve erken bir seçim düşüncesinde, talebinde değildir. Türkiye’nin bugün erken bir seçime götürülmesini telaffuz etmenin Türkiye’ye bir faydası yok, siyasete bir faydası yok, toplumsal kesimlere bir faydası yok, mağdur inşalara bir faydası yok. Faydasız bir seçime gitmek anlamlı değil. Ama şunu hükümete bir çağrı olarak iletiyoruz; geçen yıl seçimle geçti, bu yıl da bugüne kadar seçimle geçti. Bugünden sonra artık ekonomiye odaklanmak zorundasınız.

 

Ciddi bir enflasyon problemi var; ciddi bir faiz problemi var, ödemeler konusunda ciddi problemler var. Mutfak enflasyonu piyasada görülenin çok üzerinde. İnsanlar, emekliler, asgari ücretli geçinemiyorum diyor. Erken seçimle meşgul olmak doğru olan değildir. Olması gereken ekonomiye odaklanmaktır, bu şartlarda Türkiye’nin gündemi erken seçim değil ekonomi olmalıdır. Seçimin üzerinden bir yıl bile geçmedi; hükümetin 4 yıl gibi bir görev süresi var. Bu sürenin bir anını bile boşa harcamadan sorunların çözümüne odaklanmaları lazım.

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Yorumlar

Vedat

Bizim buralarda bir söz vardır; "Şeyinin ucunda bir parça çökelek görmüş, kendini yaylacı sanıyor"..Bu nankörler de iki üç tane oy almakla kendilerini iktidar olarak görmeye başlamışlar!..

Sabır

YRP fetocu … suda boğulacak siniz kimsiniz ulan bizim uyarımiz ak parrtiye sizede kemik artık biraz sevinin diye
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