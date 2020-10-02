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Gündem Yeniden Refah’tan Azerbaycan’a destek
Gündem

Yeniden Refah’tan Azerbaycan’a destek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ile birlikte Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i büyükelçilik makamında ziyaret ederek dost ve kardeş Azerbaycan halkının yanında olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:00:00 -
Yeniden Refah’tan Azerbaycan’a destek

 Yeni Akit  Ankara 

Erbakan, Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ın Ermeni işgalinden bir an önce kurtarılması ve bir milyondan fazla mültecinin kendi öz topraklarına geri dönmeleri için büyük mücadele örneği ortaya koyan kardeş Azerbaycan’ın sonuna kadar yanında olduklarını ifade ederek; “Ermenistan Başbakanının öne sürdüğü hiçbir şartın kabul edilebilirliği mümkün değildir, tek şart işgalci Ermenilerin bir an önce kayıtsız ve şartsız Karabağ topraklarını terk etmeleridir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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