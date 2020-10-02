Yeniden Refah’tan Azerbaycan’a destek

Yeni Akit Ankara

Erbakan, Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ın Ermeni işgalinden bir an önce kurtarılması ve bir milyondan fazla mültecinin kendi öz topraklarına geri dönmeleri için büyük mücadele örneği ortaya koyan kardeş Azerbaycan’ın sonuna kadar yanında olduklarını ifade ederek; “Ermenistan Başbakanının öne sürdüğü hiçbir şartın kabul edilebilirliği mümkün değildir, tek şart işgalci Ermenilerin bir an önce kayıtsız ve şartsız Karabağ topraklarını terk etmeleridir” dedi.