Yeniden Refah’lı adaydan skandal teklif! Oyunu YRP’ye ver Demirtaş serbest kalsın
Yeniden Refah Partisi'nin Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman, seçim çalışması için ilçede gittiği kahvehanede bir vatandaşın "DEM Parti hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu.
AK Parti'yi göndermek için Yeniden Refah Partisi'ne oy verilmesi gerektiğini savunan Narman, "Burada yerel seçimi kazanırsak genel seçim, erken seçim olur. Erken seçim olursa ne olur?
Selahattin (Demirtaş) dışarıda. Söyleyim sana." sözleriyle büyük tepki çekti. Narman gelen tepkilerin ardından paylaşımı tüm mecralardan sildi.
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