Yeniden Refah’ın şovuna Rasim Ozan’dan tokat gibi sözler! “Berat Albayrak’ın sözünü hatırlamamak mümkün mü… …”

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın, 2018'de T.C. tabelası olmadan yönettiği belediyeye AK Parti’den YRP’ye geçtikten sonra T.C. tabelası ekletmesini Rasim Ozan Kütahyalı yorumladı.

Kütahyalı şunları söyledi:

Ya baba bir dakika ya... Yozgat Belediye binasını 2018’de Yozgat Belediyesi tabelasıyla hizmete açan, dönemin AK Partili Kazım Arslan’ı değil mi? Evet. Bu AK Partili Kazım Arslan, AK Parti’den dışlanınca Yeniden Refah’a geçti. Yeniden Refah’tan seçildi. Ulusalcı, Atatürkçü mü oldu? Anlamadım. Oda TV, Yozgat temsilcisi mi oldu? Oda TV’ye saygım var. Adamlar tutarlı. Bu ne oldu baba?

Yeniden Refahlı değil mi bu oğlum? Yeniden Refah şey mi; “Atatürk yaşasaydı yeniden Refah Partili olur?” Ne bu abi?

Kemalist mi oldu bu arkadaşlar? Anıtkabir’e gidip bir de secde etsinler mi? Bir o kalmış bu. Ne abi bu? Ha ya bu şov ne? Bak CHP’li biri alır… Mesela Afyon’daki kadın koysa saygı duyarım ha. Kadın zaten o propagandayla aldı. Değil mi? “Biz ulusalcıyız. Kürtleri istemiyoruz, göçmenler defolsun…” Buna ne oluyor? Bu AK Partiliydi. O 2018’de TC yok muydu? 2024’te mi TC akla geldi? Bir de bu videoyu yapmış.

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Arkadaşlar Berat Albayrak’ın sözünü hatırlamamak mümkün mü… “At izi it izine karışmış durumda.” Ya bu nedir abi? Ya yeniden Refah Tabanı Kemalist mi oldu? Ne zaman oldu? Ben hatırlamıyorum yani bunu.

Seçimden önce, “Ne mutlu Müslüman’ım diyene” diyorlardı? Şimdi ne mutlu Müslüman'ım diyene ne mutlu Türk'üm diyene... Oradan “Ne mutlu Türk olana”ya döner bu.