Yeniden Refah'ın kaybedenleri! Suat kılıç, Doğan Aydal ve Mehmet Altınöz...
Yeniden Refah Partisi'nden Suat Kılıç Ankara'da, Doğan Aydal Kocaeli'de, Mehmet Altınöz ise İstanbul'da aradığını bulamadı.
AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Suat Kılıç, partisinden Ankara adayı oldu. Kılıç'ın oy oranı yüzde 3,1'de kaldı.
Suat Kılıç seçim sonunda herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Sosyal medya hesabından yalnızca Fatih Erbakan'ın konuşmasını paylaştı.
Halk TV ekranında Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasını temenni eden Doğan Aydal isteğine ulaştı.
Doğan Aydal, Kocaeli'de oyların yüzde 7,6'sını aldı. AK Parti Kocaeli'de yüzde 45,8 oy oranıyla kazandı. Aydal da siyasi nezaketten uzak bir şekilde seçime ilişkin hiçbir mesaj paylaşmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın damadı Mehmet Altınöz ise yalnızca yüzde 2,6 oy alabildi.
Seçim öncesi kazanacağına gerçekten inanmış görünen Altınöz, bugün saat 18:00'a kadar suskun kaldı. Ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak, "Çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
Siyaset
Doğan Aydal'a sustu merhum babasının en güvendiği adama bunu yaptı! Fatih Erbakan'dan Abdurrahman Akyüz açıklaması!