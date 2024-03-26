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Gündem Yeniden Refah'ın İBB adayından skandal sözler: Beddua ediyoruz!
Gündem

Yeniden Refah'ın İBB adayından skandal sözler: Beddua ediyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 00:11:00 -
Yeniden Refah'ın İBB adayından skandal sözler: Beddua ediyoruz!

Yeniden Refah'ın İBB Adayı Altınöz, partisinden istifa eden Suat Pamukçu hakkında skandal ifadelerde bulundu.

İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Pamukçu istifa gerekçesini, "Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" sözleriyle açıklamıştı.

Suat Pamukçu'nun rozetini, Büyük İstanbul Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Yeniden Refah Partisi'nin İBB Adayı Mehmet Altınöz, Pamukçu hakkında tepki çeken ifadeler kullandı.

"Beddua ediyoruz"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pamukçu için, "Hiç utanmadan gitti, AK Parti'ye üye oldu" diyen Altınöz, "Hakkımızı helal etmediğimizi ifade edebiliriz. Özellikle de teşkilatımız kendisine hakkını helal etmiyor ve beddua ediyor" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da dün yaptığı açıklamada, "Birileri mal bulmuş Mağribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık" demişti.

Kaynak: DHA

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